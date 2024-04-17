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美股震盪守穩平盤上下 鮑爾談話後美債殖利率繼續上揚

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
道瓊工業指數保住漲勢，UnitedHealth Group公布強勁財報。路透
道瓊工業指數保住漲勢，UnitedHealth Group公布強勁財報。路透

美國股市標普500指數和那斯達克綜合指數周二在震盪收低，連續三日下挫。聯準會（Fed）主席鮑爾表示，可能需要等待比之前預期更長的時間才能降息，美國公債殖利率繼續攀升。

標普500指數下跌10.41點，跌幅0.2%，收在5,051.41點；那斯達克綜合指數小跌19.77點，跌幅0.1%，報15,865.25點。道瓊工業指數上漲63.86點，漲幅0.2%，報37,798.97點。

費城半導體指數上漲0.9%，台積電ADR小跌0.2%。

道瓊工業指數保住漲勢，UnitedHealth Group公布強勁財報。儘管企業財報在早盤交易時段讓投資人鬆一口氣，但對膠著通膨的疑慮再次成為焦點。

鮑爾表示，最近的通膨數據表明Fed可能需要更長時間才能對降息有足夠信心，暗示頑固通膨可能讓Fed延後降息。

LPL Financial的Jeffrey Roach認為，鮑爾的談話表明Fed按兵不動的時間可能會比原計畫更長。 也有分析師認為，鮑爾的言論並不令人意外，只是證實投資人上周經濟數據公布後得出的結論。

Fed副主席傑佛森周二也表示，雖然在降低通膨方面取得了相當大的進展，但Fed使通膨率可持續達到2%目標的任務「尚未完成」。

基準美國10年期公債殖利率收於11月來最高水準。根據Tradeweb，10年期公債殖利率收報4.657%，高於周一的4.627%。

Sierra Mutual Funds投資長James St.Aubin說：「投資人正設法評估目前相互矛盾的情況：一方面是美國經濟成長看起來非常好，另一方面是通膨情況和利率終將給股市帶來問題。」

醫療保健巨頭UnitedHealth Group在公布優於預期的第1季業績後，股價大漲5.2%。其他醫療保險也上漲，Humana上漲0.9%，Elevance上漲1.4%。

銀行財報有好有壞。摩根士丹利(Morgan Stanley)第1季業績顯示投銀收入加速攀升，收盤上漲2.5%。美國銀行(Bank of America)則公布第1季獲利下滑18%，拖累股價下跌3.5%。

嬌生下跌2.1%，該製藥公司的營收不及分析師預期，此前其暢銷銀屑病治療藥物Stelara的銷售額低於預期。

電動車公司特斯拉下跌2.7%，周一下跌超過5%，市值跌到5,000美元之下。

波克夏公司（Berkshire Hathaway）下跌0.8%，連七日下跌，創下2018年12月來最長連跌。

Fed 指數 通膨

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