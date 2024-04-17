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通膨降溫缺進展 聯準會主席示意短期內難降息

中央社／ 紐約16日專電
美國聯準會（Fed）主席鮑爾。路箛
美國聯準會（Fed）主席鮑爾。路箛

聯準會主席鮑爾今天表示，美國經濟強健，通膨回歸目標2%缺乏進展，近期數據沒有給官員更多信心，暗示聯準會短期內不會降息，政策利率將維持在23年高點。

去年美國通貨膨脹顯著緩和，聯邦準備理事會（Fed）官員原本預期今年能多次降息，前提是對通膨持續朝聯準會目標2%邁進「更有信心」。但通膨率連3個月高於市場預期後，聯準會今年夏季能否降息出現問號，鮑爾（Jerome Powell）最新說詞反映貨幣政策轉向需要更多時間。

鮑爾在華府一場聚焦美加經濟關係的政策論壇表示，近期數據顯示經濟成長穩健、勞動市場續旺，但今年以來，通膨回歸聯準會目標2%缺乏更多進展，「顯然沒有帶給我們更多信心，反而表明實現信心所需時間可能比預期更長」。

鮑爾示意，如果通膨持續偏高，處於2001年以來最高點的政策利率可能維持更久。

這是美國上週公布3月消費者物價指數（CPI）打擊投資人信心以來，鮑爾首次公開發言。美國近3個月通膨高於預期，打亂聯準會預防性降息的如意算盤，但鮑爾暗示，尚無必要以升息因應，而且聯準會將在經濟嚴重惡化時出手降息。

鮑爾說：「鑑於勞動市場旺盛和通膨迄今進展，讓限制性政策有更多時間發揮作用是適當之舉。」

鮑爾發言未在金融市場激起太大漣漪。美股漲跌互見，道瓊工業指數上漲63.86點或0.17%，連6黑止步；標準普爾500指數及那斯達克綜合指數分別下跌0.21%、0.12%。

聯準會為壓制通膨，2022年3月至2023年7月積極升息，聯邦資金利率目標區間自此保持在5.25%至5.5%。今年3月，即使通膨顯現僵固跡象，絕大多數聯準會官員仍預期全年降息2至3次，投資人吃定心丸，為美股再創歷史新高增添動能。

不過，美國勞工部上週公布的3月CPI報告澆了投資人一盆冷水。

美國CPI年增率從2月的3.2%升至3.5%，創去年9月以來新高；剔除波動較大的食品與能源後，核心CPI年增3.8%，漲幅與2月相同。這項數據反映通膨比預期僵固，趨緩進展停滯之餘回溫風險加深，特別是中東緊張加劇可能刺激國際油價上漲。

這項數據公布後，市場幾乎不再期待聯準會6月降息，轉而預期9月或12月開始調降利率，全年預期降息次數減為1至2次。

聯準會偏好參考商務部公布、組成有別於CPI的個人消費支出（PCE）物價指數。聯準會內部估計，預計下週公布的3月核心PCE物價年增2.8%，漲幅與2月相同。但鮑爾說，3個月及6個月年化通膨率高於前述水準，凸顯通膨朝聯準會不樂見的方向發展。

聯準會 通膨 鮑爾

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