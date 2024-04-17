日圓跌不停 兌美元匯率下探160

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美元16日盤中全面挺升，日本當局又未加強口頭干預匯市力道，日圓兌美元匯率仍低於154日圓價位，徘徊在34年低點。路透
美元16日盤中全面挺升，日本當局又未加強口頭干預匯市力道，日圓兌美元匯率仍低於154日圓價位，徘徊在34年低點。路透

美元16日盤中全面挺升，日本當局又未加強口頭干預匯市力道，日圓兌美元匯率仍低於154日圓價位，徘徊在34年低點。彭博資訊分析師認為，日本當局干預門檻將是157日圓，但策略師大多認為，干預也擋不住日圓貶勢，下個重要關卡將是160日圓大關。

美國3月零售銷售展現經濟韌性、中東緊張情勢支撐美元避險買盤，美元16日盤中再度揚升。

日本財務大臣鈴木俊一16日啟程前往美國華府參加國際貨幣基金（IMF）與世界銀行春季年會前警告，已準備好必要時外匯市場採取一切可用的措施，「我們正在密切關注最新發展」。

不過，他並未如日圓匯率3月逼近152關卡時使用的最強威脅措辭：必要時將採取「大膽」行動，日圓兌美元因而維持疲軟。日圓兌美元16日盤中遊走平盤，報154.32日圓兌1美元。

彭博分析師預測，日圓匯價可能要貶到157日圓，財務省才會進場阻貶。三菱日聯摩根士丹利證券首席外匯策略師上野大作指出，若當局不干預，日圓匯率最低可能貶至160.20日圓，為1990年4月來新低，但當局可能會在日圓貶破155價位時干預。

但策略師認為，日本當局干預也無法有效阻止日圓貶勢，因為關鍵仍是日本和美國的利率差距及央行決策前景的預期。摩根大通私人銀行部門和美國銀行都預估，日圓下個關卡將是160大關，普徠仕更認為可能下探170日圓。

日圓匯率 日本 美國

延伸閱讀

排隊就飽了！他目睹1情況嘆「日旅品質變差」 網揭近年最大轉變

日本4月28日舉行3場眾議員補選 結果恐影響岸田執政

日本外交藍皮書關注台灣 指中國為空前最大戰略挑戰

日本各地紛紛開徵住宿稅 廣島縣表態加一

相關新聞

美零售銷售震撼 牽動Fed 降息預期

美國3月零售銷售優於預期的「零售銷售震撼」，再度降低聯準會（Fed）的降息預期，加上投資人評估以色列可能報復伊朗攻擊，導...

日圓跌不停 兌美元匯率下探160

美元16日盤中全面挺升，日本當局又未加強口頭干預匯市力道，日圓兌美元匯率仍低於154日圓價位，徘徊在34年低點。彭博資訊...

中東地緣衝突加劇 投資人避險活動更明顯

伊朗周末出動無人機和飛彈攻擊後，以色列軍方至今仍堅持要伊朗付出代價，戰時內閣也持續商討反制對策，儘管美國和歐盟等國家正努...

IMF上調全球經濟成長 增0.1個百分點至3.2%

國際貨幣基金（IMF）16日小幅上修今年全球經濟成長預測，理由是美國和一些新興市場表現強勁，帶動全球經濟克服通膨居高不下...

歐盟：不限制陸太陽能板進口

一份歐盟多數國家都已簽署的文件草案顯示，歐盟將擴大支持陷入困境的歐洲太陽能面板製造商，但不會限制從中國大陸進口低價太陽能...

伊爾艾朗：Fed 可能再升息

著名經濟學者、財金專欄作者伊爾艾朗16日表示，全世界決策官員都因為美元大幅升值及美國利率居高不下而深陷困境。他並指出，美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。