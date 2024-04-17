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微軟插旗阿聯 牽動美中角力

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

微軟16日宣布，將投資15億美元於阿聯的頂尖人工智慧（AI）業者G42，取得少數股權與董事會席次。表面上看起來是一家科技巨擘對AI技術的最新押注，但背後充滿了美中的地緣政治角力。

依據協議，微軟副董事長兼總裁史密斯（Brad Smith）將加入G42董事會，G42的AI應用程式（App）將使用微軟的雲端運算平台Azure。這項協議的條件細節、以及對G42的估值都未揭露。

史密斯和G42執行長肖鵬受訪時表示，這項協議將擴大兩家公司現有的結盟關係，並將強化阿聯作為AI重鎮的地位。

知情人士透露，美國官員已與G42進行幕後磋商，之後達成協議，以提供AI技術及輝達（Nvidia）晶片等條件，換取G42同意出售中國大陸資產，並改用美國科技。

G42與微軟締結協議時，也曾與阿聯和美國政府商討。彭博資訊報導，G42曾與美國商務部的工業和安全局（BIS）舉行會談，去年達成協議，G42同意縮減中國大陸的業務，否則可能面臨華府的懲罰性措施。拜登當局力圖約束北京的技術實力，並爭取全球支持，上述會談是相關努力的一環。

G42執行長肖鵬2月向彭博表示，將出脫中國大陸資產，但決策細節並未對外公開。據傳在美國國家安全會議支持下，BIS帶領美國官員於去年夏季接洽阿聯，告知公司高層必須在美國和中國大陸之間選邊站。

一名人士表示，G42出脫中國資產的交換條件是，能持續取得美國的AI科技，包括輝達晶片等。但對G42來說，這個協定必須移除系統內的中國大陸技術，代價高昂。

G42發言人表示，出售中國大陸資產的決定是出於想與全球最先進的AI科技公司合作，儘管所有跨國公司都受到地緣政治因素的影響，但對該公司來說，有機會攜手微軟及其夥伴OpenAI，是貨真價實的經濟暨技術蛻變良機。這些機會顯然需要脫離與中國大陸的關係、設備、服務，正以可核實的方式推動改變。

但AI領域的競爭日趨白熱化是不爭的事實，企業被迫砸重金投入這場AI軍備競賽。

Google的AI事業執行長表示，該公司總計將支出逾1,000億美元發展AI技術。Google DeepMind執行長哈薩比斯15日在溫哥華的TED大會上，被問到微軟與OpenAI規劃支出1,000億美元在名為Stargate的超級電腦的計畫時，提出上述回答。

美國 資產

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