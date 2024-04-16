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中東地緣政治緊張 增添股市多頭變數

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
中東緊張升高等地緣政治風險，已使這波股市多頭的情況變得更加複雜。路透
中東緊張升高等地緣政治風險，已使這波股市多頭的情況變得更加複雜。路透

以色列伊朗之間的關係劍拔弩張，儘管美國和歐盟等國家正努力勸退以色列報復伊朗的攻擊，以色列軍方仍堅持要伊朗出代價，戰時內閣也持續商討反制對策。儘管投資人迄今只是對中東情勢心懷憂慮，但情況可能很快改變。

彭博資訊報導，伊朗上周末對以色列發動飛彈與無人機攻擊後，股市一直展現韌性。由於中東局勢沒有大幅升溫，目前油價也未飆升，差異只是股市反彈幅度已降至更中性的水平。

花旗的威勒（Dirk Willer）策略師表示：「歷史顯示，市場通常會從地緣政治風險事件中復甦，除非它們催化大宗商品市場出現更重大波動。」「如果投資人在能源價格未出現有意義且持續上漲情況下於股市獲利了結，我們將會建議逢低買進。」

投資人並未忽視不斷上升的風險及其對市場的潛在影響。在買權交易爆大量的帶動下，衡量市場恐慌氣氛的波動率指數（VIX）選擇權上周五（12日）的總成交量大增至260萬口，為2018年初以來最高，投資人押注波動進一步加劇。

除了對VIX選擇權的需求持續增加，市場的避險活動也很明顯，美元持續走揚，國際金價也迭創新高。

金融市場當前面臨的主要問題仍是系統性策略，這些策略被認為是「快錢」，可以非常迅速平倉大量部位。資產管理公司在標普500指數期貨的部位仍高於平均值一至兩個標準差，接近2021年以來的最高水準。

德意志銀行策略師表示，在財報季前企業買回庫藏股的力道減弱，但隨著企業開始發布獲利報告，買回力道將慢慢恢復到全速狀態。德銀策略師說，地緣政治風險通常會導致短暫劇烈下跌。過去市場曾跌6%~8%，之後反彈，策略師稱之為「三周下跌，三周回升」。

中東 以色列 伊朗 投資人 油價

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