伊朗攻擊以色列 航海王挫著等、電價也將受影響？事件衝擊一次看

伊朗攻擊以色列，嚇壞台股！週一（15日）台積電（2330）股價領跌。專家警告，若伊朗未來揚言封鎖何姆茲海峽成真，不只油價與通膨，還將衝擊航運、供應鏈，連電價都會壓不下。到底為何會有此衝突發生？對台灣完整影響一次看。

雙邊多年糾葛，宗教政治處處矛盾

攤開雙邊歷史，從上個世紀後半期就開始處於緊張情勢，1979年伊朗發動革命，由當時伊斯蘭政府，取代了沙阿政權，導致兩邊甚至以色列與周邊阿拉伯國家，一直處於緊張狀態。

過去以阿戰爭，曾經發生過五次大規模戰爭，但衝突至今仍尚未平息，雙邊意識形態差異、地緣政治利益和宗教因素，都是造成對立的原因；此外，伊朗對巴勒斯坦組織如哈馬斯和真主黨的支持，除了對以色列帶來強大威脅，也被一部分的聲音認為，是導致以哈戰爭的爆發。

回顧該起事件經過，本月一日，以色列在敘利亞進行了空襲，卻意外命中伊朗領事館，導致伊朗革命衛隊（IRGC）的兩名將軍和五名軍官因此喪生；事件發生後，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）就對外宣布，一定會展開報復行動。果不其然，4月13日，伊朗首度用空襲方式，軍事攻擊以色列領土。

伊朗總統萊希曾對外宣布，會對以色列展開報復行動。（美聯社）

這起空襲對以色列有多大影響，雙邊呈現各說各話情形，以色列軍方發言人哈加里表示，這波攻擊投放超過200架無人機和導彈攻擊，但僅有少數彈道飛彈射入並擊中以色列領土，總計有12人受傷，其中包括一名7歲女童。

另外有一枚飛彈擊中位於以色列南部尼格夫沙漠（Negev）的內瓦庭空軍基地（Nevatim base），但未造成巨大影響，現階段仍可運作；但「伊朗通訊社」（IRNA）卻指出，這起攻擊對內瓦庭空軍基地造成「嚴重打擊」。

伊朗攻擊以色列事件是否延燒，取決後續態度

事件發生後，伊朗武裝部隊參謀總長巴格瑞（Mohammad Bagheri）告訴國營電視台，「伊朗成功實踐行動，並達成所有目標」，同時也似乎釋出部分善意，強調從伊朗的角度看來，這次行動已經結束。

此外法新社報導，總統總統萊希也對外表態，若猶太復國主義政權（指以色列）或其支持者，後續再有魯莽行動，將遭受果斷且更加強烈的回應。

以色列方面，歷經攻擊事件後，總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）一度揚言會對伊朗進行「報復攻擊」，但美國總統拜登（Joe Biden）先跳出來喊話，強調不支持以色列的行動，後續《紐約郵報》也指出，拜登透過管道勸說納坦雅胡，強調這次襲擊未讓以色列受到重創，希望當局打消反擊念頭。

Today, I convened my fellow G7 leaders to discuss Iran’s unprecedented attack against Israel. We will continue to work together to stabilize the situation in the region and avoid further escalation. pic.twitter.com/a0r2TkAgMm — President Biden (@POTUS) 2024年4月14日

其餘國家如英國、法國及德國等，則同聲譴責伊朗空襲一事，但伊朗對此相當不滿，根據伊朗勞工新聞通訊社（ILNA）報導，伊朗外交部向當地駐德黑蘭大使表達抗議，認為這3國的表態是「不負責任的」。中國部分則未明顯表態，外交部僅呼籲有關方面保持冷靜克制，當務之急是盡快平息以巴加薩衝突。

現階段最大的關鍵，莫過於以色列是否還有後續動作？若納坦雅胡不聽各方勸阻，持續對伊朗進行反擊，屆時局勢很可能再度升溫。

伊朗封鎖海域，恐讓台灣電價大受影響

從經濟層面來看，目前對全球甚至台灣影響最大的，莫過於油價的影響，在事件發生後，伊朗就揚言將封鎖荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），該海域是世界上最大的石油咽喉要道之一，每天經過此海域運輸的石油超過1700萬桶，市場擔憂，若後續蔓延荷姆茲海峽甚至整個波斯灣，將對全球經濟帶來嚴重影響。包括了航運股、能源股，以及物流運輸行經此海域的相關供應鏈業者，全都難逃衝擊！

在事件發生後，伊朗就揚言將封鎖荷姆茲海峽，該海域是世界上最大的石油咽喉要道之一。取自wikimedia

台灣方面，過去有99%能仰賴進口，中東地區更是重中之重，以112年原油進口量來看，高達69.1%從中東引進，另外也從卡達進口液化天然氣超過五百萬公噸，占全數的27.9%，若海域真的遭到封鎖，台灣的電價勢必受到影響，不論個人甚至企業，都可能面臨另一波漲價危機。

國民黨立委許宇甄就示警，強調中東有事對台灣影響非常大，現階段台灣有44%的發電是靠天然氣，若少了卡達的進口量，縱使能從其他地方補足缺口，價格恐怕又要被調漲好幾成，經濟部在十月，又會有藉口可以大漲電價。

股市方面，地緣政治因素導致美股四大指數上周收盤全數收黑，如今伊朗又復仇空襲以色列，讓15日的台北股市也下跌，還有多大影響仍須再作觀察。

（本文出自2024.04.15《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）