日圓對美元匯率跌破154 續寫34年低點

日圓對美元匯率15日貶破154，繼續改寫34年新低，反映在中東地緣政治緊張升級之際，美元維持強勢，而且對美國的降息預期減弱，為美元帶來支撐。

日圓兌美元15日盤中一度貶值0.77%，報154.41日圓兌1美元，再寫1990年來低點。

彭博資訊分析，日圓疲軟勢將引發日本官員表達疑慮，但美元兌日圓可能進一步走高，主要反映兩國的央行政策分歧。如果日圓匯率逼近155日圓，或延續15日貶勢，將敲響跌過頭的警鐘。

另一方面，隨著上周三公布的美國通膨數據意外高於預期，投資人已縮減對Fed降息的押注，開始預期降息會延至9月展開，美元欲弱不易。渣打銀行亞洲總經策略師奇亞另外提到，美元也受到中東風險的避險買盤支撐。

美元強勢，使得貨幣干預成為新興市場主戰場，新興國家官員面臨必須採取行動的壓力。在南韓、泰國、馬來西亞和波蘭等國，官員表示密切關注匯率波動，或表明必要時會出手干預。