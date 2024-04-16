俄再遭制裁 鋁鎳價飆升

倫敦金屬交易所（LME）鋁價和鎳價15日同步飆升，因美國和英國上周宣布實施新的制裁措施，要求交易所在12日午夜後禁止交易俄羅斯新供應的鋁、銅和鎳。

鋁價15日一度上漲9.4%，創鋁期貨在1987年推出以來最大漲幅；鎳價一度上漲8.8%。這顯示交易人士認為俄羅斯這個最大生產國之一的金屬供應一旦移出市場，將推高價格。

美英制裁措施帶動相關商品行情大漲，燁聯、唐榮、華新麗華、一銅以及中鋼子公司鋁等存貨價值浮升，有利後市產銷營運表現。台灣業界人士指出，金屬產業直接原料的分量占比吃重，但仍需注意若調節不當，或是轉嫁困難，可能造成高存貨成本壓力。

上市鋼廠主管說，俄羅斯面對美英等制裁後，積極轉向與中國大陸合作，不排除這回的鎳、鋁、銅被制裁，銷往大陸的量體可能大幅增加，由於大陸市場胃納量大，會對行情造成什麼影響，有待進一步觀察。

上海東吳玖盈投資管理公司交易與研究部門主管鄭嘉（音譯）表示，這波大漲是由於投資人擔心制裁措施將減少俄羅斯金屬流入西方市場所引發，「在當前的多頭環境下，任何刺激都會被擴大」。

交易員和主管表示，這波新的限制措施最終不太可能造成劇烈影響，原因是俄羅斯金屬巨擘俄鋁和諾里爾斯克鎳公司（Norilsk Nickel），與西方金融體系的往來關係已不比俄烏戰爭前，而且產業過去兩年一直在為制裁的展望作準備。

不過，俄羅斯依舊是這些金屬的生產大國，占全球6%鎳供應、5%鋁供應與4%銅供應，而且俄羅斯在LME中的角色更吃重，例如諾里爾斯克鎳一直是精煉鎳的最大供應商。

自從鎳軋空事件後，LME已經實施每日漲跌幅限制措施，銅、鋁的單日漲跌幅限制為12%，鎳則為15%。

另一方面，如果中東的敵對局勢升溫，也可能引發金屬價格波動。倫敦Marex集團經紀商孟羅表示：「從價格而言，自然偏向走高。不過話說回來，值得觀察是否有任何基金或交易商必須因波動大增而削減部位。」而隨著全球製造業復甦跡象，以及預期Fed可能降息，帶動今年金屬與原油價格反彈，國際地緣政治風險對經濟的影響同樣值得關注。