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高盛上季淨利激增28%

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
高盛上季淨利大增28%，表現遠勝分析師預期，激勵早盤股價勁揚。（路透）
高盛上季淨利大增28%，表現遠勝分析師預期，激勵早盤股價勁揚。（路透）

債券承銷和交易撮合等投資銀行部門的業務復甦，交出兩年來最佳成績，使得高盛上季淨利大增28%，表現遠勝分析師預期，激勵高盛15日美股早盤股價勁揚逾4%。

高盛15日公布，第1季淨利年增28%至41.3億美元、或每股11.58美元，比市場預估值高出近10億美元。淨營收也年增16%至142.1億美元。

交易諮詢的費用攀升，加上債券承銷和股票發行的報酬提高，使得高盛的投銀部門，交出兩年來的單季最佳成績，第1季營收達21億美元，較去年同期大增32%。

高盛是企業併購的主要顧問公司，去年替一些規模最大的交易提供諮詢，包括埃克森美孚（ExxonMobil）以600億美元收購Pioneer自然資源公司一案。

聯準會（Fed）迄今為止，似乎成功引導經濟走向軟著陸，企業對在資本市場籌資，重拾部分信心，促使股票和債券的承銷業務反彈，企業也敲定了更多併購案。據Dealogic，上季全球併購交易額年增30%，至約7,551億美元。

與此同時，上季高盛的固定收益、貨幣、大宗商品部門，營收上揚10%至43.2億美元；股票部門營收也跳增10%至33.1億美元，雙雙優於分析師預估。

摩根大通和花旗集團12日發布的財報，獲利也擊敗市場預期。兩家銀行高層均表示，主要是交易撮合的市況好轉。

高盛執行長蘇德巍先前因為進軍消金業務失利，頻遭批評，如今營運似乎開始重整旗鼓。他說：「我們持續執行策略，專注在核心強項，以服務客戶，並兌現對股東（的承諾）。」

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