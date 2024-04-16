特斯拉揮刀 全球要裁員10%

電動車大廠特斯拉（Tesla）傳出將在全球裁員超過10%人力，凸顯出電動車界愈演愈烈的價格戰以及不斷下滑的銷售，正迫使該公司用削減成本來解決問題。特斯拉股價15日早盤開低走低，跌逾2%。

根據路透等多家媒體看到的內部函件，特斯拉執行長馬斯克告訴員工，在經過對組織的整體評估後，已決定將全球員工人數減少逾10%。他在備忘錄中並未明確表示多少個工作機會將受到影響。

另外，彭博資訊報導，馬斯克再損失一員大將，消息人士透露，馬斯克的左右手、資深副總裁巴格林諾（Andrew Baglino）已離開特斯拉，是八個月內離開的第二位高階主管。

據特斯拉最新年度報告，截至去年12月止，這家全球市值最高的車廠在全球共有140,473名員工。

馬斯克在這份內部文件中寫道：「在我們在準備公司的下一個成長階段之際，審視公司的各個方面以削減成本和提升生產力是極為重要的。」

在這次傳出計劃裁員前，特斯拉本月稍早才剛公布，第1季全球交車量近四年來首見下滑，降價措施未能成功刺激出需求。該公司將在23日盤後公布上季財報。

在享受過多年銷售快速成長後，特斯拉今年終於即將面臨到銷售放緩的挑戰。在高漲利率已澆熄消費者對高價物品的興趣之際，這家電動車廠一直緩於更新其車款，但在此同時，來自全球最大汽車市場中國大陸的競爭對手，卻正不斷推出更便宜的新車。

路透本月稍早報導，特斯拉已取消推出一款承諾已久的平價新車，這款車原本被投資人看好能帶動大眾市場成長。雖然馬斯克後來出面駁斥這項報導。

特斯拉現在似乎打算先撐住被反覆降價打壞的利潤率；其去年第4季毛利率為17.6%，寫下逾四年來最低。

另一方面，特斯拉正熱衷於進軍印度這個全球擴張最快的主要汽車市場，馬斯克預料本月稍後將前往印度會見總理莫迪，並預料將宣布幾項可能的當地投資，包括承諾資助建造電動車廠。路透15日稍早也報導，特斯拉已在新德里和孟買等地，尋找適合設置展示間的地點，最快可能今年稍後就會開始在印度賣車。