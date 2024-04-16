日保健食品業績 直直落

受小林製藥紅麴保健品爆發食安問題影響，日本消費者對所謂機能性食品在內的膳食補充食品心生疑慮，造成保健食品的業績連續三周大幅下滑。

日經新聞報導，標示為功能性食品的銷售額，4月1日當周較去年同期下滑11%。由於售價調漲，今年以來相關產品的需求已經放緩，但小林製藥3月18日宣布回收紅麴保健品的當周，功能性食品銷售下滑10.4%，此後銷售下滑幅度一直在10%左右。

小林製藥含有紅麴的產品造成五人死亡，100多人送醫，該公司已對相關產品發出回收通知。

其他保健食品業者正全力安撫消費者，保證自家產品的安全無虞。不過，日經新聞報導，想要日本消費者恢復對這個產業的信任並不容易，尤其日本因缺乏嚴格措施來確保保健食品的安全，早遭各界詬病。

日本消費者廳已要求大約1,700家歸類為「功能性食品」的業者，回報是否收到消費者有關健康的反饋，以及是否建立蒐集這類數據的機制。消費者廳要求受訪廠商在周五前回覆，以供官方制定後續措施參考。

消費者對保健食品的疑慮已重創這個產業，連不含紅麴成份的產品也遭殃。