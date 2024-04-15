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中東衝突也許不會擴大...Nvidia/台積ADR攀高

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
中東衝突可能不會進一步升溫，美國零售銷售也優於預期，帶動美股15日早盤強力反彈。路透
中東衝突可能不會進一步升溫，美國零售銷售也優於預期，帶動美股15日早盤強力反彈。路透

市場認為中東衝突可能不會進一步升溫，美國3月零售銷售也優於預期，帶動美股15日早盤強力反彈，道瓊工業指數開盤一度大漲400點或1.06%，標普500漲0.8%，那指漲0.7%，費半漲1.7%。台積電ADR漲1.9%，輝達（Nvidia）也彈高2.5%，引領巨型股攀高。

高盛第1季獲利遠優預期，早盤大漲5%，也提振市場情緒。

內情人士透露，美國總統拜登警告以色列總理內唐亞胡，美國不會參與以色列的反擊行動。伊朗13日晚間出動無人機，並發射飛彈攻擊以色列，但以國攔截了多數攻擊砲火，損害輕微。外界預期以國將審慎回應，15日油價掉頭下挫。

另外，美國3月零售銷售攀升0.7%，優於市場估計的0.3%，顯示美國經濟力道持續強健，美國10年期公債殖利率聞訊走升，升破4.6%，與殖利率呈反向走勢的公債價格下跌。

以色列 美國 飛彈

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