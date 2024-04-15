美媒：特斯拉擬在全球裁員10%
美國媒體Electrek引述一封內部電子郵件報導稱，特斯拉計劃在全球裁員10%以上。
根據Electrek取得的馬斯克電郵，馬斯克寫道：「我們對組織進行了徹底的評估，做出了將全球員工人數減少10%以上的艱難決定」。
上周末即已有相關消息傳出，特斯拉已向德州超級工廠的員工宣布，將縮短廠內生產線的工作時段，而且是新車款Cybertruck的組裝班。於是謠言四起，推測特斯拉準備展開大裁員。
稍早Electrek的報導說，14日收到多位特斯拉員工反映，已聽到謠言，公司本周就要進行一輪重大的裁員。其中有些人聽到的裁員比率高達20%，相當於數萬人將失業。
截至去年底，特斯拉在全球僱有140,473名員工。
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