快訊

高雄5月大男嬰「頭部多處骨折」命危搶救中 保母否認施虐遭收押

山豬胖出一身病 猝逝前上節目驚覺「一晚斷氣不只19次」

財經內閣出爐？賴清德新任內閣人事 明天將公布第三波

美媒：特斯拉擬在全球裁員10%

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
Electrek引述一封內部電郵報導稱，特斯拉計劃在全球裁汰逾10%人力。 路透
Electrek引述一封內部電郵報導稱，特斯拉計劃在全球裁汰逾10%人力。 路透

美國媒體Electrek引述一封內部電子郵件報導稱，特斯拉計劃在全球裁員10%以上。

根據Electrek取得的馬斯克電郵，馬斯克寫道：「我們對組織進行了徹底的評估，做出了將全球員工人數減少10%以上的艱難決定」。

上周末即已有相關消息傳出，特斯拉已向德州超級工廠的員工宣布，將縮短廠內生產線的工作時段，而且是新車款Cybertruck的組裝班。於是謠言四起，推測特斯拉準備展開大裁員。

稍早Electrek的報導說，14日收到多位特斯拉員工反映，已聽到謠言，公司本周就要進行一輪重大的裁員。其中有些人聽到的裁員比率高達20%，相當於數萬人將失業

截至去年底，特斯拉在全球僱有140,473名員工。

失業 特斯拉 馬斯克

延伸閱讀

從電動車到AI 看馬斯克開放原始碼背後的商業盤算

百萬特斯拉車頭全毀 搶黃燈撞救護車未禮讓恐要負責

太囂張！三寶開保時捷撞特斯拉 肇事不道歉還踹門狂罵：撞死也就89萬的事

號稱76秒一輛新車下線！小米汽車超級工廠 採取和特斯拉相似壓鑄技術

相關新聞

美政府拍板！將提供三星電子64億美元補貼 擴大晶片產能

美國商務部15日表示，將對南韓三星電子提供多達64億美元的補助款，助其在德州中部擴大晶片產能，這是美國強化晶片製造計畫的...

通膨削弱美債需求之際 美發債額將再創新高

上周美國10年期公債標售的買氣疲弱，加劇通膨熾熱所引發的債市賣壓。值此時刻，美國政府5月須再標售約3,860億美元的公債...

美媒：謠傳Tesla準備大裁員 最高可能裁20%人力

美國專門報導電動車的新聞網站Electrek周日（14日）報導，特斯拉（Tesla）已向它在德州超級工廠工作的員工宣布，...

中國蔚來汽車創辦人李斌在美演講 促市場開放

中國蔚來汽車創辦人李斌13日在美國哈佛中國論壇演講，稱中國是全球最開放的汽車市場，不會針對外來品牌。儘管蔚來面臨全球企業...

大陸人「買房如喝水」狂飛日本置產！2億日圓仍喊：好便宜

對於中國大陸富裕階層而言，當今最熱門的投資策略便是到「日本買房」，尤其在大陸房地產市場降溫，及日圓持續疲軟的背景下，對於有意投資置產的大陸人而言，日本房地產相當具有吸引力。對此，大阪房地產經紀人直呼，即使為售價2億日圓（約新台幣4206萬元）的標的，他們也覺得「好便宜！」

美元強硬 新興貨幣苦哈哈 各國央行干預匯市成主戰場

貨幣干預已經成為新興市場的主戰場，而且在亞洲尤為明顯，原因是美元又升值，使得新興國家官員面臨必須採取行動的壓力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。