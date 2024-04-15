美媒：謠傳Tesla準備大裁員 最高可能裁20%人力

美國專門報導電動車的新聞網站Electrek周日（14日）報導，特斯拉（Tesla）已向它在德州超級工廠工作的員工宣布，將縮短廠內生產線的工作時段，而且是新車款Cybertruck的組裝班。於是謠言四起，推測特斯拉準備展開大裁員。

Electrek說，14日收到多位特斯拉員工反映，有謠言在傳，公司本周就要進行一輪重大的裁員。其中有些人聽到的裁員比率高達20%，如果是真的，人數就是數萬人。

據說，謠言起於特斯拉不滿部分員工遲交工作表現自評表，而且上季的交車量年減程度，甚至不如對特斯拉最悲觀的分析師所估。

由於市場需求明顯下滑，特斯拉過去一年來庫存一直在增加，Electrek指出，這為產量應該減少提供理由，特斯拉也被預期要減產來因應此情況。

上個月特斯拉的上海超級工廠已經減產，上海廠是特斯拉最有生產力的工廠。

馬斯克近來表達對全球經濟前景的憂心，他已經把諸如墨西哥超級工廠這類擴張案子的推動速度放緩。