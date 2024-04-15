美元強硬 新興貨幣苦哈哈 各國央行干預匯市成主戰場

貨幣干預已經成為新興市場的主戰場，而且在亞洲尤為明顯，原因是美元又升值，使得新興國家官員面臨必須採取行動的壓力。

在南韓、泰國、馬來西亞和波蘭等國，官員表示密切關注匯率波動，或表明必要時會出手干預。印尼已採取行動，賣出美元，而中國屢屢抵禦人民幣貶值情況，向交易人士明示人民幣穩定的重要性。

美國上周公布高於預期的通膨數據，澆熄市場對聯準會（Fed）的降息押注，這也代表美元短期內會維持強勢。此外，以色列與伊朗緊張情勢加劇，為美元帶來新一波避險需求。

摩根大通資產管理公司駐香港全球市場策略師周奐彤表示 :「當前，我們見到不同的央行大量口頭干預」，Fed顯然短期內不太可能降息，「亞幣可能進一步走貶，代表更多的口頭干預或許有其必要」。

多數新興貨幣今年來走貶，智利披索貶值約8%、泰銖、韓元都重貶逾6%、馬元貶值3.6%，菲律賓披索和人民幣貶值約2%。台幣今年來貶值約4.8%。

馬元15日跌向26年低點，促使馬來西亞央行重申準備支撐馬元匯率。馬元盤中貶值0.2%至4.78馬元兌1美元，觸及2月下旬來最低，當時曾寫下1998年1月來最疲弱匯率紀錄。

泰國央行官員正面臨試圖支撐泰銖匯價的嚴苛考驗，主要利用口頭干預的方式支撐匯價。決策官員在4月10日的會議中表示：「委員會將持續密切監控外匯市場的波動。」泰國央行當時維持基準利率不變，協助支撐匯價，力抗總理賽塔希望降息的壓力。

波蘭央行在4日的會議重申可能會為了支撐波蘭幣羅提而干預匯市。決策官員在宣布維持利率後表示，較強勁的羅提有助於抑制通膨。

韓元上周面臨貶值壓力，南韓央行官員已表明密切關注韓元走勢，央行總裁李昌鏞上周五有關韓元的說法包含了口頭干預的措辭。

印尼央行則靠著買進印尼盾來限制貶勢，總裁瓦瑞耀（Perry Warjiyo）表示，干預與賣出高收益證券將是今年支撐印尼盾的主要工具。印尼盾匯率在4月2日貶至四年低點。