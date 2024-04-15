本周開盤前 五件國際事不可不知

伊朗13日晚間起以超過300架次無人機和飛彈，對以色列發動「史無前例」的攻擊，但99%攻擊都遭攔截，並無傷亡。不過伊朗14日暗示，這可能是一次性攻擊，金融市場周一蠢動未驚，油價翻黑，美股期指上漲。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

中東危機升高 商品價格蠢動

中東危機升高，上周已推升布蘭特油價站上每桶90美元大關，短線國際油價是否叩關每桶100美元，是重要觀察點。布蘭特原油期貨周一開高後轉跌0.1%，報每桶90.33美元。現貨金價上漲0.6%至每英兩2,357.29美元。

以色列警告，這是與伊朗關係「嚴重而危險的升級」，並宣布進入戰備狀態。以色列也說，巴勒斯坦哈瑪斯組織在伊朗發動攻擊後，拒絕停火提議。除了伊朗，伊朗在黎巴嫩、伊拉克及葉門支持的武裝團體也都發動攻擊。美國總統拜登和以色列內唐亞胡談話，重申華盛頓對以色列表示堅定支持

道瓊空襲警報響 上周五重挫476點

美國金融市場上周五（12日）被中東局勢緊張所攪擾，道瓊工業指數大跌476點，加上通膨隱憂揮之不去，上周寫下2023年3月來表現最差的一周。隨聯準會（Fed）可能延後降息，投資人如今更加關注企業發布財報時對經濟和業績的展望。周一早盤，道瓊期指小漲0.2%。

上周五晶片股受創尤深，費城半導體指數和台積電ADR雙雙大跌逾3%，台積電ADR較台北交易（2330）溢價12.5%。

道瓊工業指數上周下跌921點，跌幅2.4%，是2023年3月來最大單周跌幅；標普500指數上周五跌1.5%，那斯達克綜合指數跌1.6%，周線也雙雙收低。

中東緊張情勢升溫 美國公債、美元湧避險買盤

伊朗可能對以色列發動攻擊，引發中東戰火擴大成全面戰爭的憂慮，不僅觸動油價上漲，金融市場也瀰漫風聲鶴唳的氣氛，投資人資金遁入美國公債、黃金、美元，湧現大量避險買盤。

在避險買盤下，美國公債13日上漲，與價格走勢相反的殖利率走低。美元同日升至11月以來最高水準，DXY美元指數本周上漲1.7%，報106.038，升幅是2022年9月來單周最大。周一早盤美元指數微跌0.5%至105.986。

北京去美化！英特爾、超微股價急殺重挫逾4% 台鏈也可能受牽連

據傳北京當局去美化出新招，下令國營電信商需在2027年之前，淘汰電信系統內的美國晶片，改用國產晶片取而代之。英特爾和超微（AMD）可能受創最重，導致兩家公司12日股價急殺。

全球網路設備的核心處理器，多由英特爾和超微供應，英特爾12日暴跌5.2%，收美股35.69美元，超微也重摔4.2%至每股163.28美元。中國是英特爾的最大市場，占該公司去年營收的27%，中國也占超微去年營收的15%。

禁令出爐後，美製晶片的銷量或許會持續下滑，也吃不到未來的中國商機。如果英特爾、超微逐漸失去大陸市場，銷量減少，包括台積電（2330）、日月光投控、京元電子等台廠半導體供應鏈，都會受到牽連。

大陸產能過剩問題 葉倫可能揪伴施壓

日前警告中國大陸乾淨能源產品產能過剩問題的美國財長葉倫，預料將在本周的20國集團（G20）財金首長會上，拉攏更多國家對中國大陸施壓。

德國總理蕭茲昨天飛抵重慶，本周預料也會提醒習近平必須盡快減少過剩產能並給予外國企業與當地企業同等的支持，以免遭到歐盟加徵關稅。德國汽車業協會已表示反對歐盟對中國製造的電動車徵收關稅，認為這可能導致貿易戰並威脅就業。