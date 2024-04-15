美財報季 花旗不悲觀

美股正籠罩在聯準會（Fed）可能延後降息、中東緊張升高的陰霾下，投資人仍寄望正熱烈展開的財報季能夠捎來利多，提供協助擺脫泥沼的翻轉動能。

標普500指數上周下跌1.6%，為連續第二周周線收黑。為美股財報季開鑼的摩根大通、富國銀行公布第1季財報後，股價雙雙下挫，但花旗集團美股策略師克羅諾特（Scott Chronert）認為，投資人不必太悲觀，「隨著財報季的進展，若我們見到正面驚喜，及之後對市場隱含成長預期的正確評估，可望出現買進機會」。花旗看好標普500指數今年有望上攻5,700點，比12日收盤價高11%。

高盛與美國銀行本周將接力發布財報，但市場關注Netflix的用戶消長，這家影音訂閱平台的新增訂戶數有望在低價廣告版的支持下，持續高於分析師預期，帶動營收以2021年來最快的速度成長。

荷蘭艾司摩爾（ASML）也可能依然接單強勁，來自中國大陸的基本需求估將維持暢旺，成為晶片業好兆頭。

瑞銀（UBS）預期，標普500成分企業全年平均每股盈餘（EPS）為245美元，美股主管萊夫科維茲估算，上季美股EPS年比將成長約7%~9%，近似去年第4季水準，原因是已公布財報的企業表現優異，符合強勁的經濟情勢，可望拉抬更多企業股價，「漲勢範圍正在擴大，不在美股七雄之列的企業，獲利可能出現前年第4季以來首度小幅增長，這一趨勢在年底前可望加速。」他表示，美股近來可能稍事歇息，但只是短暫現象，若通膨降溫、企業獲利亮眼，瑞銀最樂觀預期標普500指數上看5,500點。