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全球製造業復甦訊號亮了

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

最新數據顯示，從美國、中國大陸、到德國，世界各國的製造業產線正開始轟轟運轉，扭轉多年來的景氣低迷。

彭博資訊報導，全球前兩大經濟體美國與中國大陸正引領製造業復甦。採購經理人指數（PMI）顯示，中國大陸製造業今年初表現強勁，提振經濟前景，美國3月製造業景氣也受惠於新訂單和產量成長而意外擴張，為2022年9月來首見。

摩根大通／標普全球3月製造業PMI已連續第二個月高於象徵景氣榮枯線的50，升至2022年7月來最高水準。若維持當前趨勢，美國以外地區經濟復甦的廣度與強度均有望增強。

RBC市場分析主管多芬說，中國大陸、英國、美國等主要經濟體的製造業PMI都已重返擴張領域，這種製造業同步復甦通常是景氣好轉的正面信號。

生產高階金屬製品的美國密爾瓦基Argon工業公司是受益者之一，總裁克萊門特表示，六個月前景氣仍低迷，如今到年底前的接單都相當旺。

德國今年1~2月工業生產表現優異，不僅增添製造業樂觀氛圍，也支持這個歐洲最大經濟體走出衰退的預期。南韓、日本等亞洲出口強國的製造業表現也都回升。

亞洲開發銀行（ADB）預期，貨物出口有望在年中時改善，帶動泰國、越南、菲律賓、馬來西亞的經濟成長。

在製造業領域追趕大陸的印度，料將是今、明兩年成長最快的南亞國家。

穆迪分析公司首席經濟學家詹迪說，「全球製造業活動似乎正在緩慢復甦。在利率、油價持續高漲與供應鏈亂象下，我預期全球製造業不會強力運轉」，「但我確實預期將改善」。

美國

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