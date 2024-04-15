IMF、世銀春季年會登場 鮑爾葉倫談話 市場盯

隨著伊朗以飛彈攻擊以色列引發國際社會不安，投資人也擔心可能威脅全球經濟軟著陸之路，本周美、歐、英、日財金官員在國際貨幣基金（IMF）與世界銀行春季年會發表的談話，格外引發注目。

IMF與世銀春季年會15日起在華府登場，全球財金官員都將齊聚一堂，商討面對成長減緩、通膨頑固、利率與債務水準居高不下等問題的對策，以及從烏克蘭到以色列的地緣政治風險。

IMF總裁喬治艾娃雖暗示IMF可能略為調升今年的全球經濟成長率預測，從原估的3.1%上修，卻也警告世界正進入「低迷且令人失望的十年」，「面對更為分立的世界，我們必須繫緊安全帶」。

因此，投資人將緊盯關鍵財金官員的發言，包括美國財長葉倫、聯準會（Fed）主席鮑爾、英國財相杭特，以及歐英日央行總裁。鮑爾將在台灣時間17日凌晨1時15分發表談話，歐洲央行（ECB）總裁拉加德和英國央行總裁貝利將各自在18日發言。

另一方面，俄烏與中東衝突正在威脅全球石油供應，推升國際油價，增添通膨憂慮，20國集團（G20）可能因為政治意見紛歧，再度無法達成共識。本周的另一重點，為新興市場國家的債務壓力沉重，貧窮國家難以籌措資金。

本周也將有多位Fed官員發表談話，包括紐約聯準銀行總裁威廉斯、理事傑佛遜、以及戴莉、巴爾金、梅絲特、古斯比及波斯提克等多位聯準銀行總裁。此外，美國將公布3月零售銷售，經濟學家預估將溫和成長，凸顯儘管消費者態度審慎，美國經濟仍保持韌性。