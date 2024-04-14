只要三樣東西 你也能開始一間Google！矽谷新創教父給國中生的一封信

摘要 1.Y Combinator共同創辦人格雷厄姆（Paul Graham）說，開一間髮廊和創辦Google，其實起點沒有你想像中那麼不同。 2.他認為成功的創業起點，須湊齊3件事情：掌握某種技術、一個創業點子、找到創業夥伴。 3.做「專案」，是幫助自己精通、發覺、識別上述3件事情最好的途徑。

3月，成功的創業家、矽谷知名新創孵化器Y Combinator 共同創辦人格雷厄姆（Paul Graham）在自己的部落格裡，特別寫了一篇文章，要送給那些懷抱著創業夢14、15歲的國中生。

他為年輕學生撰寫的主題是：如果未來你開啟自己的事業，你應該知道的事。

從2005年Y Combinator成立以來，他們已經協助了超過4000家新創。以下是格雷厄姆第一人稱的分享節錄：

多數人可能以為，人最終都得找份工作。但我有個小技巧，能讓你永遠不必為此擔心——就是開創自己的公司。

這並不是在逃避工作。事實上，創業家往往比上班族更拚命。但你能因此避免很多讓人頭疼的職場體驗；而且，這是許多富豪標準的致富之路。

你的公司，也可能變「下一個Google」

創業，可以是開一家髮廊，或創立下一個Google。其實，這兩個例子的「開始」並沒有太大的不同。

因為，在創立一間公司時，你只知道這件事值得做。你不可能會知道，它最終是倒閉？還是發展成一家價值數十億美元的公司？所以，我想告訴你怎麼「開始」做這件事，在這樣的起點上，你的公司，可能發展成下一個Google。

簡單講，你需要三樣東西：掌握某種技術、有一個創業點子，找到一位或幾位創業夥伴。

掌握某種技術的方法，和學會拉小提琴、踢足球一樣：靠的是「練習」。如果你還沒想到掌握什麼技術，或許你可以學寫程式，這是過去30年來，許多新創成功的來源之一，而且未來10年內，這種情況可能不會改變。

做專案吧！你得用它解決感興趣的問題

如果你打算在22歲創業，那從現在開始寫程式，等你真正要創辦公司時，你已經練習了至少7年。7年，幾乎可以精通任何事物。但光學還不夠，你得用它來解決真的有熱情、感興趣的問題。開啟自己的專案吧！

補充一下，你的技能不一定要與寫程式有關。你可以學焊接、精通服裝設計或是拍影片，重點是你正在創造，而不只是在消費。例如，你開發了一款電腦遊戲，而不是只玩別人的遊戲。

現在，讓我們來談談創意。你需要一個有潛力的創業點子。但別擔心，當你掌握了某種技術之後，你會發現，世界上到處都是顯而易見的痛點。

早在20世紀，美國的大學就會發行小冊子，印有所有學生名字和聯絡資訊，叫做「Facebooks」，因為名字旁通常都附有一張學生的照片。

當時，哈佛大學的每個學院，都已經各別將Facebooks的資訊數位化，但整個大學卻沒有。剛進入校園的佐柏格（Mark Zuckerberg）會寫程式，他心想：嗯，這太愚蠢了。我可以在一夜之間寫好一個網站來解決問題，人們只需上傳自己的照片，再把它併到整個大學的新網站就好了。

這只是佐柏格的一個專案，那時候Facebook還不是一間公司。我想表達的是，最好的新創，都是從那些原本沒打算要成立一間公司的專案中，成長茁壯的。你不是想開一間公司而去找題目，只是單純的在跟隨你的直覺，回應那些你感興趣的事情。

與別人「共事」，找到你最合拍的合夥人

最後，你需要合夥人，有了志同道合的夥伴，將大大增加創業成功的機會。要怎麼找到他們？你或許也猜到了！做「專案」。

通過與別人合作，你就能找到合夥人。所謂的創業夥伴，指得是那些有自己擅長的事情，且和你合作無間的人，唯一判斷這件事的方法，就是和他們一起「共事」。

講到這裡，我想說些你可能不愛聽的話。即使是那些只需要死記硬背的科目，你也要表現好，因為這能讓你進入一間好大學。最優秀的聯合創辦人、最優秀的員工都在那裡。

這當然並非絕對，但我想說的是，要進入到名校，你必須聰明且有毅力，你會發現，能和你一起上課的同學，也擁有這樣的特質。

總之，創業並不是一條易走的路，但它是一條值得去走的路。通過掌握技術、擁有好創意、找到合適的合夥人，你也許就能創辦下一個Google。

就只有兩件事，做自己的專案、打造產品，還有在學校裡好好念書。

資料來源：格雷厄姆官網

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