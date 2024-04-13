支持馬斯克 阿根廷總統槓上巴西司法機構

巴西聯邦最高法院院長巴洛索昨天表示，億萬富翁馬斯克對巴西大法官莫萊斯的攻擊事件已經「翻篇」了。但阿根廷總統米雷伊今天舊事重提，表示支持馬斯克槓上巴西司法機構。

美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil）報導，擁有社群媒體X平台、特斯拉（Tesla）和太空探索科技公司（SpaceX）等多家企業的馬斯克（ElonMusk）今天與米雷伊（Javier Milei）在美國德州特斯拉的一家電動汽車廠首次會面。

根據阿根廷政府發表的聲明，米雷伊和馬斯克談到科技發展對世界的重要性，並同意很快在阿根廷舉行一場活動，討論自由思想。

馬斯克和米雷伊透過社群網路交流互動已久，阿根廷擁有巨大的鋰儲量，而鋰是特斯拉汽車電池重要組成部分。

此外，SpaceX最近獲得許可在阿根廷提供Starlink低軌衛星服務，市場原本期望馬斯克和米雷伊在會面後會宣布一些商業夥伴關係，而這也將代表米雷伊的政治勝利。但到目前為止還沒有發生。

米雷伊今天還表示，支持馬斯克槓上巴西司法機構。

馬斯克近日在X平台批評巴西司法機構，尤其針對聯邦最高法院大法官莫萊斯（Alexandre de Moraes），稱莫萊斯為「獨裁者」，指責他「背叛巴西人民和憲法」，還說巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula daSilva）「被他牽著鼻子走」。

馬斯克的言論導致莫萊斯下令調查其貼文是否涉嫌妨礙司法、犯罪組織和煽動犯罪等罪行。

巴西聯邦最高法院院長巴洛索（Roberto Barroso）昨天表示，巴西司法機構已經做出必要回應，對他來說，這一切已經可以「翻篇」。

巴洛索今天出席里約熱內盧州立大學（UERJ）一場活動，呼籲所有人為巴西的民主權利和反極端主義而戰，尊重民主遊戲規則和進行思辨，而不是動不動就互相爭執打罵。

巴洛索說，民主可以包容各黨各派，唯獨不能容忍不尊重它的人；法律是人類所設想反對蠻力的替代方案，人與人之間可以交換論點，而不是發動口水戰或互相攻擊。