亞股普遍收低未隨美股追漲 市場轉向關注美企財報季

受美國6月降息期望下滑影響，亞股今天普遍收低，未能追隨美股昨日的部分漲勢。但隨著美國財報季即將開跑，投資人轉向樂觀看待美國企業的獲利展望。

法新社報導，美國昨天公布的生產者物價指數（PPI）大致符合市場預期，減輕外界對最新消費者物價指數（CPI）連續3個月升幅高於預期的疑慮。受此消息激勵，美國科技股率那斯達克指數和標普500指數上漲。

在3月CPI公布前，有一系列指標顯示美國經濟仍保持韌性，且就業市場活絡，儘管利率仍位居近20年高點，且通膨率仍遠高於美國聯邦準備理事會（Fed）的目標。

投資人為此將聯準會降息次數從年初預估的6次下修至2次，美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）甚至警告，不排除升息的可能。

聯準會官員不願全力支持在近期採取任何降息行動。

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）表示，雖在抗通膨之役取得「莫大進展」，但在「非常短期內」幾乎沒必要採取行動。里契蒙聯邦準備銀行總裁巴金（Thomas Barkin）則說，決策官員可以慢慢來。

亞股方面，香港大跌2.18%，收在16721.69點，上海證券交易所綜合股價指數小跌0.49%，收在3019.47點。

雪梨、首爾、新加坡、孟買、台北及威靈頓都收低。

日經225指數上揚0.21%，收報39523.55點，成了亞股中少數上漲者。

市場注意力正轉向預計今天開跑的美國企業財報季，摩根大通（JPMorgan Chase）和花旗銀行（Citibank）等銀行巨頭即將公布財報。

分析師認為，儘管降息有助大幅帶動股市上漲，但投資人對企業獲利的樂觀情緒至關重要。