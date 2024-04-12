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美債跌勢看不到盡頭？法興：進一步賣壓有限

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國3月通膨升幅高於預期，一連三個月令市場失望，在美國公債市場激起新一波賣壓。路透
美國3月通膨升幅高於預期，一連三個月令市場失望，在美國公債市場激起新一波賣壓。路透

本周發布的美國3月通膨升幅高於預期，一連三個月令市場失望，在美國公債市場激起新一波賣壓，短期公債殺盤尤其猛烈。但法國興業銀行（SocGen）利率策略師團隊認為，進一步賣壓有限。

道瓊社報導，法興利率策略師團隊在研究報告中寫道：「殖利率已接近今年高峰，而聯準會（Fed）貨幣政策又傾向寬鬆，我們認為，進一步賣壓的空間不大。」

法興指出，Fed政策利率維持不變愈久，對美國經濟成長和通膨可能造成的衝擊就愈大，「依我們之見，長債殖利率大幅躍升的空間將因此受限」。

美國10年期公債殖利率12日最新報價下滑至4.54%。11日公布的美國3月生產者物價指數（PPI）升幅小於預期，緩和市場對通膨復熾的疑慮，但遏制不了長債殖利率持續攀高。

10年期美債殖利率11日收盤攀升1.7個基點至4.575%，盤中一度逼近前市觸及的五個月最高價位4.5930%。債券殖利率走向與價格相反。

通常對Fed利率展望最敏感的2年期美債殖利率11日小幅下滑至4.9455%，盤中曾升破5%，是去年11月來首見。

Fed 美國 通膨

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