日圓回穩今早兌美元轉升 美元周四微漲

今（12）日早盤，在日本財務大臣鈴木俊一發表最新談話，重申因應日圓匯率過度波動「不排除任何選項」之後，日圓兌美元微升更接近153。周四美元在震盪交投中，小幅上漲；日圓兌美元匯率回穩，小貶0.07%至153.27日圓兌1美元。

雖然周四鈴木俊一提到，日本當局沒有針對特定匯率水準，但彭博資訊說，美國銀行（BofA）等金融機構的策略師，愈發認為155日圓兌1美元是日本決策官員新的潛在干預價位。

日圓先前在周三美國CPI數字公布後，兌美元直接貶破153日圓關卡，周四貶勢趨緩，PPI數據公布後還一度升至152.76的盤中最高，稍早則曾觸及153.32日圓兌1美元的34年最低價。

日本官員在日圓匯率波動大且續走軟後，又再強調不排除進場干預。鈴木俊一今早在記者會上說：「我不能具體評論最近的匯率走勢。但匯率穩定並反映基本面這一點，很重要。過度波動是不可取的。」他表示，日圓弱對經濟有利有弊，會推升通膨這一點，會傷害到消費者。

2022年，隨著日圓當時兌美元跌至32年最低的152日圓關卡，日本曾三次干預匯市。

路透分析，周四公布的美國3月美國生產者物價指數（PPI）年增率略低於預期，不過仍不能明顯降低市場對於美國通膨會持久的預期，認為美國聯準會將推遲今年的降息時程。聯準會（Fed）決策官員周四的講話也重申，在放鬆貨幣時需要有耐心。這些發展都提振了美元。

根據彭博報價，衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數（DXY）周四收盤上漲0.04%，報105.282。

美國勞工部周四公布的數據顯示，3月生產者物價指數（PPI）較2月上升0.2%，路透訪調經濟學家的預期增幅是0.3%。與去年同期相較，則是PPI增加2.1%，預期值為2.2%。周三的消費者物價指數（CPI）增幅則是超過預期。

周四另一預美國經濟數據是，截至4月6日當周，美國初領失業金人數為21.1萬人，較預期的21.5萬人少，反映出美國勞動力市場持續緊張。

麥格理銀行駐紐約全球外匯與利率策略師Thierry Albert Wizman表示：「CPI數字已經為提前降息前景造成了足夠大的破壞。」

根據芝商所的FedWatch工具，周四PPI數據公布後，美國利率期貨市場預期聯準會9月降息的機率為69%左右。在周三公布的3月CPI漲幅高於預期後，市場上出現了聯準會9月才會首次降息的預期。先前數周來，利率期貨市場一直在反映的預期是6月首次降息。

幾位聯準會官員周四也暗示降息並非迫在眉睫。紐約聯準銀行總裁威廉斯說，近期通膨發展起伏不定，還不需要馬上放寬貨幣政策。 他認為，貨幣政策目前處於「良好狀態，近期沒有調整貨幣政策的明確需要」。

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金也表示，美國最新的通膨數據「沒有增加我的信心」，也就是還不足夠說服他物價壓力正在更廣泛緩解。