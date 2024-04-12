台積電ADR上漲0.67% 較台北交易溢價15.71%

美國私募巨頭黑石集團(Blackstone)在4月8日宣布將以約100億美元收購私人租賃住房公司AIR Communities (AIRC)的Apartment Income REIT，根據交易協議，黑石將以每股39.12美元的價格收購AIRC的REIT股份，比前一天的收盤價高出約25%，在8日盤前，AIRC的REIT股價便上漲23.64%，反映市場對這筆交易的積極反應。

2024-04-12 07:00