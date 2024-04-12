快訊

親信一片勸阻中…賴清德三度懇談終點頭 林佳龍接外交部長

聯合報社論／「忙、茫、盲」的教改卅年走歪 還要把問題丟給下一代？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電ADR上漲0.67% 較台北交易溢價15.71%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
台積電。路透
台積電。路透

台積電ADR周四上漲0.67%，收在147.20美元，較台北交易溢價15.71%。費城半導體指數同日則是上漲2.42%。

周四美國股市三大指數，道瓊工業指數變動微小，標普500指數與那斯達克指數上漲。道瓊工業指數微跌2.43點或0.01%，收在38,459.08點；標普500指數上漲38.42點或0.74%，收在5,199.06點；那斯達克指數上漲271.84點或1.68%，收在16,442.20點。

台灣加權股價指數周四下跌10.31點，收在20,753.22點，台積電上漲0.61%，收在820.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 180.64 +2.37 159.00 +13.61

中華電 CHT 125.72 +0.31 126.50 -0.62

台積電 TSM 948.79 +0.67 820.00 +15.71

聯電 UMC 52.73 +0.00 52.50 +0.43

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 指數 標普

延伸閱讀

神秘買盤拉抬…台積創天價 收盤衝上820元

年薪百萬！台積電尪自認「踏入上流社會」 人妻淚控：沒有比較好

台積電股價創新高！學生妹猶豫「現在能買？」 掀網兩派論戰

台股回檔修正小跌10點收20,753點 台積電漲5元收820元

相關新聞

蘋果帶動科技股反彈 輝達漲逾4%、那指收創歷史新高

史坦普500指數上漲，那斯達克指數收創歷史新高，科技股從因持續通膨擔憂引發的回調中反彈走高。

FOMC副主席威廉斯：仍預期今年將降息3碼

美國聯準會（Fed）重量級決策官員威廉斯（John Williams）11日表示，他仍預測今年將降息3碼。

美2年期公債殖利率升破5% 投資人擔心通膨反彈

美國公債殖利率周四上漲，2年期公債殖利率自11月以來首次突破5%，儘管3月生產者物價指數（PPI）低於預期，但投資人仍對...

過得像個窮學生、開破車 億萬富翁年輕時5個節儉習慣

NBA達拉斯獨行俠隊老闆庫班（Mark Cuban）成為億萬富翁之前，是個非常節儉的人。

台積電ADR上漲0.67% 較台北交易溢價15.71%

台積電ADR周四上漲0.67%，收在147.20美元，較台北交易溢價15.71%。費城半導體指數同日則是上漲2.42%。

私募巨頭黑石集團投資多管齊下 先以百億美元收購房市REIT 更將完成收購歐舒丹

美國私募巨頭黑石集團(Blackstone)在4月8日宣布將以約100億美元收購私人租賃住房公司AIR Communities (AIRC)的Apartment Income REIT，根據交易協議，黑石將以每股39.12美元的價格收購AIRC的REIT股份，比前一天的收盤價高出約25%，在8日盤前，AIRC的REIT股價便上漲23.64%，反映市場對這筆交易的積極反應。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。