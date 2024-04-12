聽新聞
test
0:00 / 0:00
台積電ADR上漲0.67% 較台北交易溢價15.71%
台積電ADR周四上漲0.67%，收在147.20美元，較台北交易溢價15.71%。費城半導體指數同日則是上漲2.42%。
周四美國股市三大指數，道瓊工業指數變動微小，標普500指數與那斯達克指數上漲。道瓊工業指數微跌2.43點或0.01%，收在38,459.08點；標普500指數上漲38.42點或0.74%，收在5,199.06點；那斯達克指數上漲271.84點或1.68%，收在16,442.20點。
台灣加權股價指數周四下跌10.31點，收在20,753.22點，台積電上漲0.61%，收在820.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 180.64 +2.37 159.00 +13.61
中華電 CHT 125.72 +0.31 126.50 -0.62
台積電 TSM 948.79 +0.67 820.00 +15.71
聯電 UMC 52.73 +0.00 52.50 +0.43
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言