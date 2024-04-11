美國通膨數據高於預期 亞股跌多漲少
美國最新公布的通膨數據高於預估，打擊市場預期6月降息的心理，迫使投資人重新評估貨幣政策前景，亞洲股市今天跌多漲少。
亞股今天隨著前一天美股跌勢走低，日圓兌美元匯價更觸及34年低點，引發市場臆測日本當局將出手干預傳聞。
美國公布3月消費者物價指數（CPI）月增0.4%，年增3.5%，皆高於市場預估，同時也是連續第3個月攀升。觀察家表示，3月通膨上揚恐怕不是曇花一現，顯示未來趨勢令人憂心。
除了通膨超乎預期外，最近出爐的美國就業數據也高於預期，顯示儘管借貸成本處於20年高點，通膨高於當局目標，美國這個全球最大經濟體依然穩健。
聯準會官員在5月例行決策會議前，將因為這些數據而再三考量。聯準會今年降息3次預測，如今讓人存疑。
美國前財政部長薩默斯（Lawrence Summers）說，投資人要留意下個利率動作可能是調升，而不是調降。
前一天的華爾街三大指數走跌，亞洲股市今天早盤多跟隨美股跌勢走低，部分股市之後跌幅收斂。
亞股今天跌多漲少，香港、東京、雪梨、新加坡、威靈頓、台北、曼谷和馬尼拉股市都收跌。上海和首爾股市則微幅收漲。
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