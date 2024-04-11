快訊

日職／陽岱鋼返日首安開張了 對巨人二軍3打數2安打

他見超商開賣「2國民小吃」超驚喜 一票人搶買：要變夜市了

陸船翻覆事件影響？金門胡姓士官仍滯陸 陸委會這樣說

政經因素恐逼Fed降息抄捷徑？年尾降2次、每次降2碼

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國聯準會（Fed）主席鮑爾。路透
美國聯準會（Fed）主席鮑爾。路透

美國1月至3月通膨數據都比預期熱，幾乎可確定阻斷了聯準會Fed）6月降息之路。如果Fed決策官員仍決定按既定計畫今年降息三次、每次降息1碼（0.25個百分點），並且把經濟現實和政治因素考量在內，Fed可能被迫在年尾祭出次數減少、幅度加大的降息行動。

據路透分析，Fed主席鮑爾先前表示，1月和2月的通膨數據或許只是降息路上暫時遭遇顛簸不平，但3月消費者物價指數（CPI）證明通膨更黏著、問題更棘手。

3月CPI年增率升至3.5%，是去年9月來最高水準，且比2月的3.2%明顯加速，主因是汽油、租金和食物成本都上漲。雖然Fed緊盯的個人消費支出（PCE）物價指數所顯示的通膨數據比CPI和緩，仍遠高於2%的通膨目標。

Fed之前表明，今年可能降息三次、每次降1碼，把聯邦資金利率目標區間從5.25%~5.5%降到4.5%~4.75%左右。若是6月不降，Fed降息的機會窗口將變窄。

制定Fed利率政策的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）7月底有一場例會，但期貨價格顯示，交易員如今認為，6月或7月啟動降息的機率都已大減，9月出手的可能性較高。然而，美國總統大選11月將登場，若選在選舉迫近時宣布降利率，鮑爾勢必引來為現任總統拜登助選的抨擊。

若排除以上選項，那麼Fed只能在2024年僅剩的兩場例會降息：11月6日至7日，以及12月17日至18日。如果11月決定降息，時間點正好落在11月6日美國大選次日。

分析師推測，鮑爾可能選擇不漟政治渾水，避開選前降息；但降息次數減少、降幅擴大的風險高。如果Fed決定在大選後、年底前連降兩次，且每次降幅2碼，雖會讓聯邦資金利率目標區間降到低於Fed上月預測的水準，卻也會冒著助長通膨的風險。

如果Fed決定維持利率在目前高檔，直到2024年底都不變，又可能冒著另一種風險：扼殺經濟成長，甚至引發一波衰退。

兩相權衡，倘若經濟數據和政治現實堵住Fed降息之路，鮑爾或許會抄捷徑。

CPI Fed 美國大選 聯準會 通膨 鮑爾

延伸閱讀

瑞士6月舉行烏克蘭和平會議！拜登可能參加 俄羅斯為1原因缺席

【Daily Podcast】南韓國會選舉在野陣營取得大勝／岸田文雄與拜登會談聚焦加強對抗中國／戰火下的加薩，如何度過開齋節？

拜岸晚宴座上賓曝光！被問要捐多少幫拜登打選戰 「他們」都惦惦

有聽話！拜登肯定內唐亞胡改善加薩人道援助 美以通話1周後關係現暖

相關新聞

政經因素恐逼Fed降息抄捷徑？年尾降2次、每次降2碼

美國1月至3月通膨數據都比預期熱，幾乎可確定阻斷了聯準會（Fed）6月降息之路。如果Fed決策官員仍決定按既定計畫今年降...

Fed下一步將升息？分析師：言之過早 再等三個月看看

美國3月通膨數據比預期火熱，經濟學家暨美國前財長桑默斯警告，聯準會（Fed）下一步可能不僅是暫緩原定降息的計畫，甚至可能...

Uniqlo母公司秋冬兩季淨利年增近28％ 因美歐銷售佳

日本快時尚品牌優衣庫（Uniqlo）母公司迅銷（Fast Retailing）今（11）日表示，從去年9月到今年2月這六...

OpenAI、Google、Meta鏖戰 AI戰爭白熱化

開發ChatGPT的OpenAI、搜尋引擎龍頭Google與法國人工智慧新創公司Mistral最近相繼發布人工智慧模型的新版本，AI戰爭逐漸白熱化！但專家指出，科學家們應試著讓人工智慧具有推理與規劃的能力，達到理解世界的目...

日經：華為上海研發中心將打造為晶片設備研發重鎮

日經新聞報導，華為正在上海建設的青浦研發中心將打造為半導體設備研發重鎮，為反制美國制裁繼續強化自身的晶片供應鏈。

美富豪擁第2國籍創新高 首選葡萄牙、馬爾他、希臘

全球居留權和公民身分顧問機構「恒理環球顧問事務所」(Henley & Partners)指出，愈來愈多美國富豪家庭申請雙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。