日經：華為上海研發中心將打造為晶片設備研發重鎮

日經新聞報導，華為正在上海建設的青浦研發中心將打造為半導體設備研發重鎮，為反制美國制裁繼續強化自身的晶片供應鏈。

這座研發中心的使命包括打造生產先進晶片不可或缺的微影設備。由於華府實施出口管制，華為取得這類設備更不容易。目前供應這種設備的只有三家公司：艾司摩爾（ASML）、Nikon和Canon。

日經引述知情的業界人士報導，為了籌建新中心，華為提出兩倍於當地晶片界的待遇來挖角。知情人士說，華為已經聘用不少待過全球頂尖晶片設備製造商的工程師，像是應用材料、科林研發（Lam）、KLA和艾司摩爾，而台積電、英特爾和美光擁有超過15年經驗的晶片業老手，也在華為最近已網羅和挖角之列。

華為給的待遇雖好，但據晶片業主管說，華為的企業文化是很可怕的。

有一位大陸晶片工程師向日經透露：工作是壓榨的，不是996（每周工作六天，朝九晚九），而是007（每周七天沒日沒夜）。他說，合約一簽是三年，但大多數人無法撐到續約。

知情人士透露，華為新的研發中心位於上海青浦區，占地寬敞的園區還設有一座晶片開發中心以及華為晶片設計子公司海思半導體的新總部。園區也設有無線技術和智慧手機的研發中心。

據上海市政府的資料，整座研發基地的投資額將達到人民幣120億元（16.6億美元），並列為2024年上海市的重點建設。

園區占地相當於224座足球場，是華為位於東莞有歐洲莊園風格的牛角園區的兩倍大。與牛角園區一樣，上海園區也會有建築之間通勤的列車。據上海市青浦區人民政府的資料，園區落成後可容納超過35,000名高科技員工。