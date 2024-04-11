馬斯克好忙！明天接待阿根廷總統米雷伊 月底造訪印度會見莫迪

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）12日將在德州接待阿根廷總統米雷伊（Javier Milei），接著在本月底造訪印度，並會見印度總理莫迪，預料將宣布在印度的投資與設廠計畫。

米雷伊10日啟動四天的訪美之旅，短短四個月來第三次訪美，12日在德州和馬斯克會面，並將參訪特斯拉的工廠。米雷伊和馬斯克都有類似的急性子個性，也都不愛政府過度管制。

目前馬斯克也和巴西當局正為社群媒體規範爆發衝突，而擁有豐富礦藏的阿根廷， 有許多吸引馬斯克的誘因。

此外，馬斯克10日表示，他將造訪印度與莫迪會晤。路透引述知情人士指出，馬斯克和其他特斯拉主管將在22日當周抵達印度，並將宣布他的印度計畫，包括建廠。由於印度19日起將展開為期兩個月的國會選舉，若特斯拉宣布投資，將強化莫迪的親商形象。

馬斯克和莫迪上次碰面，是去年6月在紐約。特斯拉過去幾個月來在評估印度設廠計畫的同時，也持續遊說印度調降電動車進口稅率。印度當局3月宣布新的電動車政策，若有製造商在印度投資至少5億美元並且設廠，部分車款的進口稅率將從100%降至15%。

知情人士說，特斯拉已開始在柏林廠生產右駕車款，以在今年稍後出口到印度。馬斯克本周在前身為推特的社群媒體平台X表示，印度應該和其他都有電動車的國家一樣，擁有電動車，在當地提供特斯拉電動車是很自然的進展。