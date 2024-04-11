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Meta發布新版AI自研晶片 降低對NVIDIA依賴

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
臉書母公司 Meta Platforms 10日發表自研AI晶片MTIA最新版本。 路透
臉書母公司 Meta Platforms 10日發表自研AI晶片MTIA最新版本。 路透

臉書（Facebook）母公司Meta Platforms將採用新的自研晶片來驅動人工智慧（AI）服務，目的在降低對輝達（NVIDIA）等外部公司半導體的依賴。

Meta周三（10日）發表「Meta訓練和推理加速器」（MTIA）的最新版本晶片，用於幫助Facebook和Instagram上的內容排行以及推薦。MTIA的第一個版本，是在去年推出。

Meta轉向AI服務需要更高強的電腦運算能力。去年這位社群媒體巨人發表了自己的AI模型，來與OpenAI的ChatGPT競爭。同時也在旗下的社群應用程式當中，增加了新的生成式AI功能，包括客製貼紙和名人臉孔的聊天機器人角色。

去年10月，Meta表示計劃砸下350億美元的經費，來建置支持AI的資料中心、硬體等基礎建設。執行長祖克柏當時對投資人說：「AI將是我們2024年最大的投資領域。」

彭博資訊指出，Meta對AI基建的支出，很大一部分可能仍將流向生產熱門的H100顯卡的輝達，H100是驅動AI模型的晶片。今年稍早，祖克柏表示，Meta預定採購35萬組、每組售價數萬美元的H100顯卡。

愈來愈多科技巨人開發自研晶片，除了Meta，亞馬遜（Amazon）旗下雲端事業AWS、微軟（Microsoft）和Google，都在試圖擺脫這種非常昂貴的依賴。然而努力並非一蹴可幾，到目前為止，還沒能減少業界對輝達AI加速器的旺盛需求。

AI熱潮已經幫助輝達成為全球市值第三大的科技公司，排名僅次於微軟和蘋果（Apple）。輝達2024會計年度對資料中心的銷售金額，由2023年的150億美元躍增至475億美元。分析師預估2025年時銷售額還能再成長一倍多。

社群媒體 祖克柏

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