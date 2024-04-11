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日圓兌美元貶破153創34年新低 日本外匯官員又揚言介入

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
儘管日本官員一再警告勿炒作日圓，外匯人士認為除非日圓貶值過速，日本政府才會進場干預。路透
儘管日本官員一再警告勿炒作日圓，外匯人士認為除非日圓貶值過速，日本政府才會進場干預。路透

日圓兌美元周三重貶近1%，跌破153日圓關卡。日本最高外匯事務官員神田真人再度放話，財務省不排除在外匯市場採取任何措施。

神田表示，日圓疲軟帶來的好處正在減少，匯率過度波動對經濟不利。日圓兌美元周四早盤回升0.2%至152.86日圓。

紐約周三下午，日圓重貶近1%至1美元兌153.24日圓，為1990年以來最低價位。高於預期的美國通膨數據刺激美元上漲。

美國3月消費者價格指數(CPI)漲幅超出預期，推動美債殖利率漲到今年來最高，美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）也大漲逾1.1%至 105.245。

美國3月核心CPI年增率為3.8%，高於市場原估的3.7%。 交易者延後聯準會（Fed）今年開始降息的時點，交換契約市場目前對今年降息幅度的預期僅40個基點左右。

不過，野村國際駐倫敦的貨幣策略師Yusuke Miyairi認為，「我們認為日圓貶值的速度是關鍵，而且根據美國CPI公布後的物價走勢，我們認為，匯市干預的可能性仍然很低。」

加拿大央行將政策利率維持於5%，符合預期，美元兌加幣保持漲勢；加元下跌0.8%，報1美元兌1.3677加元。

美元兌瑞典克朗漲1.5%，至10.71；澳幣兌美元一度下跌2%，至0.6499，為2023年3月以來最大盤中跌幅。

歐元兌美元一度下挫1.2%，創2023年3月以來最大跌幅，至盤中低點1.0729。

CPI 指數 美國

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