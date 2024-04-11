美降息未明 大戶紛轉買歐債

路透調查顯示，由於市場對美國聯準會（Fed）今年降息的預期降溫，債券策略師紛紛上調對未來幾個月美國公債殖利率的預測。此外，投資大戶押注歐洲通膨降得比美國快，歐洲央行將比聯準會先降息，因此紛紛脫售美國公債部位、買進歐洲政府債券。

路透於四至九日對八十一位債券策略師的調查顯示，美國十年期公債殖利率六個月後將為百分之四，高於三月調查的百分之三點九一。此外，策略師預期，對利率敏感的兩年期公債殖利率六月底為百分之四點四，六個月後降至百分之四點一，十二個月後再降至百分之三點六九，都高於三月的調查；兩年期公債殖利率十日盤中約為百分之四點七三九。

市場已調降聯準會今年降息幅度預估至○點六個百分點左右（二至三碼），為去年十月以來最小，也遠小於一月預期的一點五個百分點（六碼）。隨著美國三月就業市場數據意外強勁，利率期貨目前預期聯準會首次降息時間點可能是六月或七月，六月降息的機率為百分之五十點八。

英國金融時報報導，品浩、摩根大通資產管理公司和T Rowe Price的基金經理人，近幾周增持歐洲公債。摩根大通資產管理投資長暨固定收益全球主管米榭爾說：「歐洲降息路徑比美國清楚。現在聯準會難以找到降息的經濟理由。」他透露，目前持有歐債部位比美債多，而且醞釀加碼。

基金經理人對歐債態度轉變，反映歐美經濟走勢開始分歧。歐洲通膨緩和且經濟較弱，助長投資人對歐央今年降息次數比聯準會多的看法。期貨市場價格顯示，交易員認為歐央年底前將降息三、四次，聯準會可能只降兩、三次。