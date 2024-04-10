恐慌指數暴衝！分析師憂美股走到「轉折點」 恐回跌10％
美股「恐慌指數」歷經五個月的平靜無波後，上周突然竄升，10日仍盤旋在五個月高點附近，使美股今年持續攀高的漲勢為之中斷。分析師認為，這顯示美股「轉折點」已到，將開始顯著拉回。
MarketWatch報導，被用來衡量市場恐慌度的芝加哥選擇權交易所波動率指數（CBOE VIX）4日收盤站上16，是去年11月來首見。10日早盤，在美國3月高於預期的通膨數據發布後，更一度衝上16.43。
VIX指數衡量隱含波動率，反映交易員認為未來一年股價波動幅度有多劇烈。通常在股價下跌時，波動率也升得較猛。
Sevens Report Research共同主編李奇說，VIX上揚，伴隨著做空賣權需求回升，顯示股市可能走到「轉折點」，未來數周走勢恐會進一步疲軟。
李奇認為，美股標普500指數往後最可能的情境，是重蹈去年7月底至10月底回跌10%的覆轍。
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