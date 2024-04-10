美3月CPI超出預估 市場預期今年僅降息1~2碼

由於美國3月消費者物價指數（CPI）升幅超出預估，利率期貨市場交易商10日在數據出爐後大幅下修今年的利率降幅預期，可能的降幅縮小到1碼~2碼之間，比CPI公布之前的2~3碼進一步縮小，且比聯準會（Fed）自己預期的3碼降幅更小得多。

另外，交易商原本預期7月首次降息的機率達98%，但現在這項機率已降到50%。

對政策利率最為敏感的2年期公債殖利率，10日勁升20.5基點，達4.95%；10年期殖利率上升13基點，為4.49%。美股標普500指數及那斯達克綜合指數早盤都下跌約1%，

著名經濟學者普拉薩表示，「即使Fed仍有意在今年降息，但最近的數據使Fed決定降息時機的任務更加複雜」。