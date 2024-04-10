Fed 6月降息預期破滅...美股道瓊早盤重挫逾500點 台積電ADR逆勢漲1.4％

美股三大指數10日早盤全面重挫，道瓊工業指數大跌逾500點，原因是3月的美國通膨數據比預期熾熱，延緩投資人引頸期盼的聯準會（Fed）降息行動。

道瓊工業指數早盤挫跌1.3%、標普500指數跌1.1%、那斯達克綜合指數跌1%。費城半導體指數跌0.65%、但台積電ADR逆勢上漲1.45%。

美國勞工部10日公布，3月消費者物價指數月增率0.4%、年增率3.5%，均超乎市場預期。扣除糧食與能源的核心CPI，在上月月增幅與年增幅分別為0.4%與3.8%，也雙雙高於市場預期。

最新的通膨數據出爐後，芝商所FedWatch工具顯示，Fed 6月降息的機率僅剩下20.6%，交易員如今預測，要拖到9月的政策會議才有可能降息。

美國上月CPI加速成長，刺激10年期美債殖利率升破4.5%、2年期國庫券的殖利率也升至近5%。市場擔心，高利率可能遏制經濟成長，拖累摩根大通等銀行股、與卡特彼勒等工業類股皆下跌約1%。隨Fed近期降息的希望破滅，投資人也脫手輝達、Meta等牛市贏家。

Federated Hermes公司投資組合經理人瑪娜說，根據最新的CPI報告，通膨降溫已出局，通膨已回朝，對Fed今年降息次數的預期勢必再下修。