美國通膨續熱 10年期美債殖利率衝破4.5％大關

美國3月消費者物價指數（CPI）升幅比預期大，幾乎可說是粉碎了市場對聯準會（Fed）6月降息的希望。報告發布後，美國10年期公債殖利率立即猛竄，盤初一舉升破4.5%重要心理關卡。

MarketWatch報導，美國3月通膨比預期火熱，延續1月和2月的趨勢，令人憂心通膨回溫將迫使Fed打消降息念頭，或至少推遲降息時點。

10年期美債殖利率10日早盤躍上4.515%，最新報4.494%。債券殖利率上升，意味價格下跌。

聯邦資金期貨市場交易員不再認為聯準會（Fed）將在6月降息。

CPI報告發布後，芝商所FedWatch網站顯示，如今期貨市場交易員認為，Fed在6月維持政策利率目標區間在5.25%~5.5%的或然率達76.8%。對照下，在3月CPI報告出爐前，交易員認為Fed 6月降息機率超過50%。

聯邦資金期貨價格另顯示，Fed在7月例會決定維持利率不變的或然率達54.6%。