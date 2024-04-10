美國通膨續熱 10年期美債殖利率衝破4.5％大關
美國3月消費者物價指數（CPI）升幅比預期大，幾乎可說是粉碎了市場對聯準會（Fed）6月降息的希望。報告發布後，美國10年期公債殖利率立即猛竄，盤初一舉升破4.5%重要心理關卡。
MarketWatch報導，美國3月通膨比預期火熱，延續1月和2月的趨勢，令人憂心通膨回溫將迫使Fed打消降息念頭，或至少推遲降息時點。
10年期美債殖利率10日早盤躍上4.515%，最新報4.494%。債券殖利率上升，意味價格下跌。
聯邦資金期貨市場交易員不再認為聯準會（Fed）將在6月降息。
CPI報告發布後，芝商所FedWatch網站顯示，如今期貨市場交易員認為，Fed在6月維持政策利率目標區間在5.25%~5.5%的或然率達76.8%。對照下，在3月CPI報告出爐前，交易員認為Fed 6月降息機率超過50%。
聯邦資金期貨價格另顯示，Fed在7月例會決定維持利率不變的或然率達54.6%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言