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Nvidia股價陷入修正 2可能的原因曝

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
輝達（Nvidia）股價周二下跌2%到853.54美元，已陷入修正。路透
輝達（Nvidia）股價周二下跌2%到853.54美元，已陷入修正。路透

輝達（Nvidia）股價周二下跌2%到853.54美元，已陷入修正區域。Yahoo Finace的Market Domination Overtime節目提出了一個解釋：許多投資人在2023年都有豐厚獲利，而所得稅申報截止日即將到來，因此，賣出一些股票來籌集現金並不叫人意外。

另一個可能的原因是晶片股相關新聞的影響，也就是英特爾（Intel）推出新版人工智慧（AI）晶片挑戰Nvidia霸主地位，以及Google自研AI晶片問世，儘管Google製造的是CPU而非GPU，不直接與Nvidia對決，但將來某個時點兩者想必還是會在這個領域產生競爭。

投資人正焦急等待Nvidia上季財報出爐。許多專家認為，Nvidia的晶片遙遙領先，市場也不是零和遊戲，一定會有足夠的需求，所以，Nvidia股價不會有事。該公司公布財報的時間通常比其他晶片大廠晚，要等到5月末。Nvidia今年來漲幅仍有77%，還是很狂。   

NVIDIA 晶片 輝達

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