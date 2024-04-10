谷歌將AI模型Gemini推廣給企業用戶 儘管消費者AI工具曾出包

Google發布了一系列針對雲端運算用戶的人工智慧（AI）產品更新，強調該技術安全並且能立即使用於企業領域，儘管針對消費者的AI工具在生成圖像時曾發生錯誤。

雲端業務執行長庫里安（Thomas Kurian）周二在拉斯維加斯舉行的Google年度雲端運算大會上，展示了如何運用Google的AI模型Gemini製作廣告、抵禦資安威脅，以及製作短影音和播客節目。

企業用戶可將Gemini的查詢回覆與可靠訊息來源掛鉤，即所謂的接地（grounding）。庫里安表示，該公司正推廣使用Google搜索結果作為AI模型答案的來源，從而提供更高的準確性和新鮮度。

庫里安稍早之前接受彭博資訊採訪時說。「企業一直在與我們一起試驗生成式AI的許多場景；現在他們部署於生產中。諸如接地、提高答案正確性之類的能力——人們已經逐步適應所有的這些，看到了價值，因此進行部署。」

Alphabet旗下的Google在雲端運算方面落後亞馬遜和微軟，但當其核心搜索廣告業務成熟，雲端運算市場是這家科技巨擘實現成長的最佳選擇之一。Google公布其雲端部門2023年首見全年盈利，並希望利用在AI領域的實力縮小與競爭對手的差距。OpenAI的ChatGPT在2022年底問世後迅速受到大眾歡迎，Google及其雲端競爭對手將2024年視為該技術征服企業界的一年。