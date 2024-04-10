分析師：特斯拉Q2交車量恐再下滑

分析師預估，本季電動車大廠特斯拉（Tesla）的交車數量，可能延續上一季的頹勢，與去年同期相比再度下滑。特斯拉先前公布今年第1季的交車量減少，令投資人大感意外。

Robert W. Baird分析師Ben Kallo在周二（9日）的報告中表示，特斯拉今年第2季還是面臨去年同期比較基礎較高的問題，他估計特斯拉本季交車量將會是444,510輛，年減4.6%。Kallo對特斯拉的股票評級為買進。

Kallo的最新報告寫道：「不可否認的是，需求環境已經惡化。馬斯克在最近的視訊會議上直言不諱地談到，高利率環境下增加銷量的難度。我們預期，至少在今年上半年這仍將是一個不利因素」。

彭博資訊指出，華爾街針對特斯拉近期銷售前景，發出愈來愈多的警報。富國銀行分析師Colin Langan上個月甚至說，特斯拉是個「沒有成長的成長型公司」。

Kallo認為，馬斯克上周宣布將在8月8日推出自駕計程車（robotaxi）服務，這類消息根據過往經驗，可望拉抬特斯拉股價。現在他不再那麼看壞特斯拉。

特斯拉股價本周到目前是反彈了。周一跳漲4.9%，周二收盤續漲2.25%收在176.88美元，周二盤後維持微漲格局。今年截至周二收盤，特斯拉股價已下跌近30%。