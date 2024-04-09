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Fed降息計畫恐受挫：大宗商品漲勢反映經濟表現佳 有通膨風險

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
原物料價格飆升，表明投資人押注經濟擴張期拉長以及通膨可能反彈。 美聯社
原物料價格飆升，表明投資人押注經濟擴張期拉長以及通膨可能反彈。 美聯社

原物料價格飆升，表明投資人押注經濟擴張期拉長，以及通膨可能反彈，恐將影響美國聯準會的降息計畫。

標普高盛商品指數（S&P GSCI）今年來大漲12%，超過標普500指數上漲9.1%。銅和石油分別勁升超過10%和 17%。黃金也屢創新高，已漲13%到每英兩2,332美元。

華爾街日報報導，分析師認為大宗商品價格反彈的根本原因是，市場預期經濟成長將增加來自美國和中國大陸的需求。上周兩份數據顯示美、中製造業都出現復甦，引發大宗商品的新一波買盤出籠，延續了提振能源股和原物料股股價的走升行情，夏季駕車旺季來臨前油價還可能攀高。

麥格理集團大宗商品策略團隊撰寫報告表示，實質收入成長引發全球商品需求重新加速，可能推動大宗商品價格進一步上漲。

這將使得聯準會抗通膨的努力更形複雜。美國銀行全球大宗商品和衍生品研究主管Francisco Blanch說，「大宗商品將成為可能干擾聯準會降息的潛在因素」。

美國 聯準會 通膨

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