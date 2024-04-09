布蘭特油價收跌 仍守住90美元、金價連7天創新高

國際油價周一（8日）下跌，中止連續多個交易日的漲勢，原因是以色列減少在加薩南部的駐軍並與哈馬斯展開新一輪停火談判，減少地緣風險溢價；金價周一連續第七個交易日創紀錄新高，受惠於央行買盤和地緣政治緊張局勢；銅價觸及14個月高點，受惠供應前景緊縮以及中國大陸需求可能復甦。

油價下跌

布蘭特原油6月期貨下跌0.79美元，跌幅0.9%，收盤每桶90.38美元；西德州原油5月期貨收跌0.48美元，跌幅0.6%，報每桶86.43美元。這是布蘭特原油期貨五個交易日以來首日下跌，是西德州原油期貨七個交易日以來首日下跌。

以色列和哈馬斯周日開啟了新一輪加沙停火談判，但哈馬斯一名官員說，談判仍陷於僵局。投資者關注焦點是以色列決定從加薩南部撤出更多軍隊。

瑞銀分析師Giovanni Staunovo說，以色列的決定「在一定程度上降低了地緣政治風險溢價」。

金價連續第7日創新高

現貨黃金價格8日收盤上漲0.4%，報每英兩2,339.03美元，稍早創下2,353.95美元的紀錄新高。

美國黃金期貨上漲0.2%，結算價報每英兩2,351美元。

中國央行周日公布的明細數據顯示，3月底黃金儲備為7,274萬英兩，較上月底增加16萬英兩，為連續17個月增持。土耳其、印度、哈薩克和一些東歐國家今年也在購買黃金。

道明證券大宗商品策略主管巴特Bart Melek表示：「儘管經濟數據強勁，但市場仍預期6月底前將降息。但是，如果我們繼續看到強勁的數據，暗示聯準會並不急於降息，那麼黃金將無法維持漲勢。」

芝商所的數據顯示，交易人士認為美國6月首次降息1碼可能性為52%左右。不過，上周五的數據顯示，3月美國就業成長超出預期，這讓人們對降息的時機產生了疑問。

銅價觸及14個月高點

由於面臨愈來愈緊張的供應前景，以及中國需求可能復甦，銅價周一創下2023年1月以來最高盤中價。

倫敦市場三個月銅期貨一度上漲1.7%，達到每噸9,484.50美元，稍後漲幅收斂，報每噸9,411.5美元。過去兩個月銅價上漲了大約15%。