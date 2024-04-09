快訊

住國外才發現好多東西買不到 日女回老家狂掃貨「超過100公斤」

日本潛艦發展史：「國艦國造」的技術怎麼來？

台積宣布在美蓋第3座晶圓廠！最高可獲美補助2112億

摩根大通CEO戴蒙看AI：將帶來蒸汽機一樣的變革性影響

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
摩根大通執行長戴蒙將人工智慧的潛在影響與蒸汽機相提並論。路透
摩根大通執行長戴蒙將人工智慧的潛在影響與蒸汽機相提並論。路透

摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）表示，人工智慧（AI）可能是他的銀行正在努力解決的最大問題。戴蒙將AI的潛在影響與蒸汽機相提並論，並表示這項技術「幾乎可以幫助所有工作」。

戴蒙在年度致股東信裡用了很大的篇幅闡述AI對這家華爾街巨擘業務和整個社會的重要性。他說，摩根大通已經確定這項技術在行銷、詐欺和風險領域的400多個用例，並已招攬數千名AI專家和數據科學家開始探索部署生成式AI。

戴蒙在信裡說：「我們完全相信後果將非同尋常，可能會像過去數百年來的一些重大技術發明一樣具有變革性。想想印刷機、蒸汽機、電力、電腦和網路等等。」

在陳講述AI重要性的同時，戴蒙還猛烈抨擊一系列監管提案，對地緣政治局勢發出嚴厲警告，指責股東諮詢公司，並對造市商在金融體系中的作用進行了激烈辯護。現年68歲的戴蒙也對經濟發表看法，重申他的擔憂，指出即使美國經濟依然強勁，但持續通膨、量化緊縮以及烏克蘭和中東持續戰爭依然帶來重大風險。

戴蒙寫道：「市場似乎消化了70%至80%的軟著陸可能性，也就是經濟溫和成長伴隨著通膨和利率下降。我認為這種可能性要低得多。」

戴蒙補充說，在持續的財政支出、向綠色經濟轉型以及動盪的地緣政治背景等通膨壓力下，該銀行已經為從2%到8%、「甚至更高」的利率區間做好準備。摩根大通股價周一收盤上漲0.5%，今年來攀升約17%。

摩根 通膨

延伸閱讀

今年漲幅已達11%！金價上看3,000美元 策略師：別怕現在進場買進

地震多、地緣政治緊張 CNN：台積電晶片製造「集中在台」風險高

00929配息0.2元較上次增加53％！ 她讚暖心：用真金白銀對抗電價通膨怪獸

「億萬金童」摩根大通執董家暴妻子 痛罵婊子鈔票割臉判賠258萬

相關新聞

布蘭特油價收跌 仍守住90美元、金價連7天創新高

國際油價周一（8日）下跌，中止連續多個交易日的漲勢，原因是以色列減少在加薩南部的駐軍並與哈馬斯展開新一輪停火談判，減少地...

美元在CPI數據公布前走跌 日圓直逼1990年低位

美元周一下跌，投資人關注將在本周公布的美國消費者物價數據，而日圓貶至近34年最低，交易員對日本當局為支撐日圓而可能採取行...

路透：美下周宣布三星獲至多66億美元晶片補貼 金額不超過台積電

路透引述兩位知情消息人士的說法報導，拜登政府計劃下周宣布將向三星電子提供60億至70億美元的補貼金，助三星在德州泰勒市擴...

北美瘋日全食！天文奇景下互許終身 數百人Cosplay太陽創金氏紀錄

路透和紐約時報報導，天文奇觀日全食在台灣時間9日凌晨橫掃北美部分地區，從墨西哥海岸度假勝地登陸，再由德州進入美國，經過尼...

馬斯克預言：明年底前將有比一般人還聰明的AI

特斯拉執行長馬斯克預言，只要電力與硬體的供應能夠滿足人工智慧（AI）技術的強力增長，明年底以前，最新AI模型的能力就能超...

ING示警：美公債殖利率表現 不像是聯準會已完成升息

美國基準的10年期公債殖利率出現以前通常不會有的現象，也就是在聯準會據推測已完成升息後的很長時間內繼續向上攀高。在周三即...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。