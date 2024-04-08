【專家之眼】當西洋拳碰上太極拳

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近日美國與歐盟達成協議，將對大陸的識別半導體產業干擾活動的合作延長三年，尤其特別關注28奈米以上製程的傳統晶片，因中國生產全球60％用於汽車、家電與醫療器材等的傳統晶片，以應對中國的市場壟斷。由於美歐雙方都認為，中方有意扭曲全球供應鏈，如果傳統晶片供應中斷或扭曲，美國與歐洲的製造業及下游經濟活動將出現劇烈波動，可見其重要性，因而欲聯手制約。

這確實使得美歐國家傷透腦筋。因為中方晶片價廉物美，才會有如此高的市占率，故有意欲去之而後快。但是，若採取抵制的政策也會自傷，因而陷入兩難的困境。

有一個相關事例可以參考，這就是奧運選手的資格。原本奧運不允許職業選手參加，而以業餘選手為主，以便擴大參與的程度，乃西方國家所主導的規則。但因二戰後，許多社會主義國家興起，依照其制度，根本沒有所謂的業餘選手，國家隊都是由政府掌控。因而這一問題一直是相關國家的爭議的焦點。直至1988年，美國的籃球隊被當時的蘇聯隊擊敗，因而美方建議開放，也就是職業運動員也可以參加競技。如今一波已平，一波又起。

再以當前中國與美歐國家的貿易競爭來觀察，此乃典型的結構性問題。由於中共是以黨領政的體制，政府當然補貼與支持重要的產業。十年前，歐洲議會突然決議禁止中國的太陽能板進口，原以為可將中方的廠家一槍斃命，但因中國政府頃全力信貸支撐，反使得歐洲的許多大廠倒閉。

從另一方面觀之，美國也同樣有所謂的公營企業，比如NASA以及美國郵政等，尤其在2008年前後，當美國的次貸危機產生極大的殺傷力時，美國政府也還是提出了補貼方案。還有美國波音與歐洲空巴的長年訴訟案，也是以政府補貼額度為爭議的重點，可見歐美國家所主張的自由貿易，還是以維護自身的利益為考量。

就如同美國著名政治學者John Mearsheimer所言，尤其在後冷戰時期，當蘇聯崩解，美國不可一世，其主張的自由主義風行全球。可見，美國乃全球遊戲規則的制定者，若不符其利益，就會修改規則，比如對付台灣的301條款，這就是美國霸權的本質，所言甚是。

但如今美國的對手是中國，Graham Allison 教授也曾提出修昔底德陷阱的警告，乍聽之下也頗有道理。若進一步觀之，這是西方國家總結出來的經驗教訓，也就是兩個西洋拳爭鬥的結果，但當西洋拳碰上了太極拳，情況可能有變！？