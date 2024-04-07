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美股走強 台積ADR犀利

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

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美股上周五（5日）全面走高，就業數據出奇強勁，一面預告利率可能保持在較高水準，一面也預示經濟會持續帶動企業業績。此外，聯準會（Fed）兩位官員同日淡化降息的急迫性，但未影響市場。

美國企業本周開始陸續公布第1季財報，投資人將密切關注業者對經濟和通膨的看法。

道瓊工業指數上周五漲307點，標普500指數和那斯達克綜合指數各漲1.1%和1.2%。不過，因大宗商品價格上漲、地緣政治緊張局勢和Fed可能減少降息，標普500指數一周下來仍跌1%，為1月初來最大單周跌幅。道瓊周線跌2.3%，那斯達克也跌0.8%。

費城半導體指數和台積電ADR上周五分別上漲1.3%和1.2%，費半周線跌1.8%，台積電ADR周線逆勢上漲3.9%。

美國10年期公債殖利率上周五躍升至4.377%，是去年11月來最高。

Fed理事鮑曼表示，雖然通膨可能繼續朝2%目標回落，「但我們仍未到適合下調政策利率的程度，我仍認為通膨面臨一些上行風險」。她警告，若通膨進展停滯甚至逆轉，甚至可能促使Fed進一步升息。

達拉斯聯準銀行總裁洛根同日表示，現在考慮降息為時過早，因為近期通膨數據仍處在高位，她愈來愈擔心抗通膨進展可能停滯。

美國前財長桑默斯說，3月非農就業人數激增，顯示中性利率比Fed的預期要「高得多」，他建議不應在6月採取任何降息行動。

Independent Advisor Alliance投資長薩卡雷里指出，比起Fed會降息幾次，投資人更在意的是消費者支出和企業獲利。

達美航空和摩根大通等公司本周將率先公布第1季財報。投資人也將關注本周三公布的3月消費者物價（CPI）數據。

Fed 通膨 降息

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