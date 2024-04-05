ChatGPT企業版成長迅猛 註冊使用破60萬人 OpenAI宣告企業AI年

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儘管市場上有愈來愈多AI公司提供類似產品，但OpenAI企業版ChatGPT的需求激增，目前有超過60萬人註冊使用ChatGPT Enterprise，遠高於1月的約15萬人。

去年8月推出的企業版ChatGPT代表OpenAI透過其AI聊天機器人獲利所做的最大努力，號稱有更多功能和更強大的隱私保護。但OpenAI也面臨著來自Anthropic、Cohere以及可說是最大投資者微軟公司的強力競爭，他們都在爭取商業客戶。

OpenAI營運長官Brad Lightcap表示，「今年將是企業採用AI的一年，我們看到了強大動能。」