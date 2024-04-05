特斯拉狂加薪 留住工程師

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特斯拉（Tesla）執行長馬斯克表示，由於面臨人才爭奪戰，特斯拉一直在提高人工智慧（AI）工程師的薪酬。

馬斯克在社群平台X上發文寫道：「特斯拉正在提高AI團隊的薪酬。」他說，創造ChatGPT的OpenAI，一直「積極以極優渥的薪酬方案，挖角特斯拉的工程師；不幸的是，有一些成功了」。

馬斯克說，「特斯拉的AI與自駕團隊擁有超過200位優秀的工程師」，「特斯拉在自駕技術的進展正在加速」。他也感嘆：「這是我前所未見，最瘋狂的AI人才爭奪戰。」

馬斯克的貼文是在回應Information的一篇報導，該報導說，特斯拉的AI科學家奈特（Ethan Knight）將轉調到馬斯克的AI新創公司xAI。

馬斯克則貼文澄清，「奈特其實是打算加入OpenAI」，不是要去xAI。

馬斯克也是OpenAI的共同創辦人，與草創團隊鬧翻後離開。他現在以多角度切入AI領域，一方面特斯拉內部研發自駕技術早已在發展AI，另外也成立新創公司xAI。