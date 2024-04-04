快訊

0403花蓮大地震／iPhone也有這幾款實用地震APP！隨時掌握地震即時資訊

花蓮孤島解除！台鐵災損16小時搶通 這系統立功助太魯閣號逃過一劫

美元強勢不減 匯率焦慮不只日本感受到 也正向全球蔓延

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美元強勢，匯率焦慮正向全球蔓延。歐新社
美元強勢，匯率焦慮正向全球蔓延。歐新社

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

美元復甦讓全球各國政府和央行總裁壓力沉重，迫使他們採取行動緩解本幣面臨的壓力。

從東京到伊斯坦堡，政策制定者透過喊話和行動來捍衛匯價，因為具韌性的美國經濟抵擋住降息預期，讓美元維持強勢格局。

2024年初迄今，美元兌幾乎所有主要貨幣都上漲，有違華爾街多位分析師對美元今年會被拋售的預測。這促使日本不斷加強警告，聲稱已準備好進行干預，硬將日圓從近34年來的低點拉回。土耳其出其不意地升息以

提振里拉，中國大陸和印尼已採取行動穩定匯價，瑞典和印度也有壓力。

這些努力讓人想起2022年，彼時瑞士和加拿大的官員在通膨飆升時哀嘆其匯價走軟，以及美元強勢席捲新興經濟體，導致斯里蘭卡歷史性違約。如今背負沉重外債的國家仍面臨風險，美元持續走強的話，馬爾代夫和玻利維亞尤易受創。

Monex外匯交易員Helen Given表示，「美元不斷給其他央行帶來壓力。鑒於當前全球環境，各國央行似乎都在尋求結束緊縮周期，似乎沒有安全出路可擺脫美元宰制」。

幾個月前，美國的經濟衰退還似乎不可避免。但現實是，數據顯示拜緊張的勞動市場、樂觀的消費者情緒和政府補貼製造業之賜，投資人重新評估了對聯準會降息的預期。

交易員目前預測2024年降息三次，每次降1碼，遠低於年初押注降息逾150個基點。今年彭博美元指數上漲超過2%，並衝擊從印度盧比到奈及利亞奈拉在內的所有非美貨幣，兩者均跌至歷史新低。

雪梨Grant Samuel基金管理公司顧問、擁有40年市場經驗的Stephen Miller說，「這是一個純美國例外論的故事，買美元仍舊是頭號交易。」

印度 經濟衰退 美國

延伸閱讀

台灣地震紗榮子募款賑災 報恩「日本有難台灣伸援手」：善意循環

一蘭、壽司郎、杏子豬排…台灣就吃得到！十大駐台日式連鎖餐廳

前日本央行政策委員說再升息要等秋天 策略師列日圓疲軟四原因

歐元區通膨放緩…降息有譜 市場押寶ECB6月有動作

相關新聞

蘋果APP Store服務中斷！音樂、書籍、影音串流都斷線

彭博資訊報導，蘋果多款應用程式出現服務中斷，包括蘋果商店、蘋果音樂和蘋果TV+等。

地震多、地緣政治緊張 CNN：台積電晶片製造「集中在台」風險高

台灣3日發生規模7.2大地震，為25年來最強震，全台各地均有災情，9人不幸罹難，引發國際關注。CNN報導，台灣在生產先進...

瘋搶AI人才！馬斯克提高工程師薪酬 防堵OpenAI挖角

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克表示，由於面臨人才爭奪戰，特斯拉一直在提高人工智慧（AI）工程師的薪酬。

面對陸產能過剩 葉倫：不排除為美國新產業提供更多保護

美國財長葉倫周三（3日）表示，不排除採取更多措施保護美國乾淨能源產業免受中國大陸過剩投資和產能的影響，但她拒絕透露是否會...

Nvidia發聲明：台灣地震預料不會影響輝達晶片供應

路透報導，晶片大廠輝達（Nvidia）3日表示，台灣發生數十年來最大的地震，預料不會造成供應鏈的中斷。

品浩看聯準會降息 降幅會比其他國家小 指押注債市正是時候

債券投資巨擘品浩（PIMCO）全球固定收益部門投資長波以斯（Andrew Balls）認為，未來兩年聯準會降息幅度會小於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。