前日本央行政策委員說再升息要等秋天 策略師列日圓疲軟四原因

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前日本央行政策委員櫻井真周三受訪表示，日本央行在成功協商放棄大規模刺激計畫的棘手任務後，可能會等到秋季才考慮是否再次升息。

櫻井真說，「日本央行內部肯定有巨大的成就感，他們攻克了這座大山，現在沒什麼重大緊急問題。」

與央行現任官員保持聯繫的櫻井真認為，央行總裁植田和男與委員會成員可能等10月政策會議前後，才決定日本經濟能否承受得住再次升息。穩步的政策正常化進程可能從明年開始、每六個月升息1碼。

櫻井真說，他1月就認為日本央行已為首次升息做好準備，「今秋任何舉動都只會像針刺一下。沒有大膽的行動。2025財年度會明顯過渡到正常化，只要經濟表現好。」

這與一些日本央行觀察人士的觀點相左，他們認為當局將更快採取行動縮小日本與美國的利差。一些人認為上周日圓兌美元跌至34年低點，升高了央行干預的可能性。

但櫻井真說，7月升息「似乎有點太早了。我認為匯率不會成為決定貨幣政策的驅動因素」。他指出，美國再次升息的可能性很小，除非日圓兌美元貶破160， 否則決定權將在日本外匯事務部門手中。

日圓目前仍接近上周創下的1美元兌151.97日圓的30年低點。

對於日本17年來的首次升息未能提振日圓，策略師指出日圓疲軟不振的四個關鍵原因。首先是日本的利率仍然遠低於世界其他地區，其次是人們揣測日圓疲軟速度還沒快到足以招致干預，再來是市場波動性低有利低套利交易，以及有跡象表明貨幣貶值並未促進出口。