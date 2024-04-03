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金價創新高後漲幅收斂 WTI突破85美元

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

西德州中級原油（WTI）自去年10月來首度突破85美元，在OPEC+減產、強勁需求和地緣政治風險加劇推動下，油價再攀高位。銅價一度突破每噸9,000美元，受益於大陸製造業樂觀表現以及主要冶煉廠減產的可能性。金價創新高後漲幅收斂。以下是整理自彭博的商品行情：

WTI突破85美元

在全球消費強勁以及OPEC+聯盟延長減產的推動下，原油價格今年已上漲19%。OPEC+定於周三舉行的線上會議重申當前的產量政策。與此同時，本周公布的大陸製造業數據顯示出這個全球最大石油進口國經濟復甦的跡象。

WTI原油在紐約市場上漲1.7%，全球基準的布蘭特原油期貨也上漲1.7%，收於每桶89美元附近。

5月交割的WTI原油期貨上漲1.44美元，結算價報每桶85.15美元；6月交割布蘭特原油漲1.50美元，收於每桶88.92美元。

銅價一度突破每噸9,000美元

截至收盤，LME銅期貨漲1.4%，報每公噸8,991美元。

銀河期貨在一份報告中寫道，經濟數據提振市場情緒，製造業顯露復甦跡象，支撑銅等原物料的消費，銅正面臨供應面疑慮。

鋁、鎳、鋅、錫、鉛期貨漲幅都在1.6%到1.8%之間。

金價一度再創新高

以色列空襲伊朗駐敘利亞使館的消息發布後，尋求在地緣政治風險升溫之際避險的投資人紛紛追捧黃金，推動金價一度飆升至每英兩2,277.02美元的歷史新高。

截至美東時間下午4:25，金價現貨上漲1.1%，報2276.83美元；白銀現貨上漲4%，報26.0778美元。

OPEC 金價 風險

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