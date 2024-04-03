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道瓊下挫近400點！受Fed可能延後降息拖累 特斯拉重挫

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
特斯拉（Tesla）大跌，因第1季交車量遠遜於預期。路透
特斯拉（Tesla）大跌，因第1季交車量遠遜於預期。路透

美國股市周二下跌，公債殖利率上漲，投資人憂心聯準會（Fed）可能延後降息。特斯拉（Tesla）大跌，因第1季交車量近四年來首見下滑。

道瓊工業指數下跌396.61點，跌幅1%，收在39,170.24點。標普500指數下跌37.96點，跌幅0.7%，收5,205.81點；那斯達克綜合指數下跌156.38點，跌幅近1%，報16,240.45點。

美國10年期和30年期公債殖利率觸及去年11月以來的最高水準。10年期公債殖利率上漲4個基點至4.35%。國際油價漲到85美元。利率持續走高的前景也削弱華爾街的風險偏好。比特幣周二暴跌5%，至66,081美元。

周二公布的數據顯示，2月美國工廠訂單反彈幅度超過預期，而美國職位空缺則在高位持穩。

交換契約期貨目前預計今年降息約65個基點，低於Fed最新點狀圖中暗示的75個基點。

Fed官員周二重申，並不急於降息。舊金山聯邦準備銀行總裁戴利提到了過早降息的風險。克利夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特表示，她仍預計Fed今年能夠降息，並指出如果經濟數據支持，寬鬆政策可能會在6月會議上啟動。

LPL Financial首席全球策略師克洛斯比（Quincy Krosby）說：「儘管Fed確實認為今年某個時點會降息，但"更長時間維持較高利率"之說又捲土重來。令市場憂心忡忡。」

City Index和Forex.com任職的Fawad Razaqzada說：「隨著債券殖利率上升，股市多頭可能會發現很難找到在如此高價位買進股票的合理理由。」「原油價格上漲給通膨前景帶來額外的風險。此外本周還有多項就業報告發布。市場可能會走勢動盪。」

特斯拉急挫4.9%，帶給標普500指數和那斯達克綜合指數拖累最重。特斯拉今年前三個月交車量為386,810輛，不及彭博調查原估數量的差距為七年來最大。

醫療保健類股遭遇了今年以來最糟糕的一天。拜登政府宣布的2025年聯邦醫療保險優勢計畫費率低於華爾街預期，拖累了保險公司和連鎖藥店的股價。Humana股價下跌13%，跌到2020年4 月以來最低收盤價。UnitedHealth Group股價下跌6.4%，創2020年以來最大單日跌幅。

PVH的股價下跌22%，創下自1987年黑色星期一以來最大單日跌幅。這家Calvin Klein 和Tommy Hilfiger的母公司預告，本季業績將下降11%。

Fed 特斯拉 美股

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